Fersking skjøt Slovakia i senk i norsk utklassingsseier i EM-åpningen

Den 29-årige Danmark-proffen kom til mesterskapet med under ti A-landskamper, men han trengte ikke lange tiden på å vise seg fram med sin signatur.

Det er knallharde avslutninger med høyrearmen. Det friskeste torsdag var oppe i 134 kilometer i timen, ifølge de offisielle målingene.

Keeper Torbjørn Bergerud fikk ingen bra EM-start. Det første skuddet i kampen endte rett i fleisen hans. Han ble erstattet av Kristian Sæverås (klarte seg bra) etter et snaut kvarter.

Norge slet med å kvitte seg med slovakene i snaut 20 minutter. Men 7-8 ble til 12-8-ledelse for det norske laget etter noen effektive minutter backet opp av et par Sæverås-redninger.

Uten sjanse

Med 15-11 til pause fikk Norge en buffer å bygge videre på. Slovakia hadde løpt fra seg en del og slet tungt i andreomgangen. Da var Norge et par klasser for god.

Koronarestriksjoner tillot bare noe mer enn 2000 tilskuere i en hall med kapasitet for 7900. Noen få norske flagg var å se på tribunen.

Sebastian Barthold debuterte i mesterskap nesten ti år etter sin første A-landskamp. Han scoret allerede etter 2.53 minutter på en kontring.

Norge fikk benyttet mange spillere, og det ble en mesterskapsåpning landslagssjef Christian Berge må være fornøyd med.

Tungt skyts

I den andre kampen i gruppen slo Russland Litauen 29-27 etter 14-9 ved pause. Ingen av disse lagene viste noe som tyder på at Norge ikke går gjennom gruppespillet uten poengtap.

Norge fortsetter EM mot russerne (lørdag) og Litauen (mandag). De to beste i puljen går videre til hovedrunden og tar med seg poeng og mål fra innbyrdes oppgjør dit.

Norge tok EM-bronse for to år siden. I 2017 og 2019 endte det med VM-sølv for de norske gutta.

2021 var ikke noe godt år med tap i kvartfinalen både i VM og OL.

---

Kampfakta:

Håndball-EM menn 1. runde gruppe F i Košice, Slovakia torsdag:

Norge – Slovakia 35-25 (15-11)

Steel Arena, ca. 2000 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Vetle Eck Aga, Sander Sagosen, Sebastian Barthold, Sander Andreassen Øverjordet, Petter Øverby, Erik Toft Thorsteinsen, Kent Robin Tønnesen, Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud, Christian O’Sullivan, Harald Reinkind, Thomas Alfred Solstad, Kevin Maagerø Gulliksen, Alexander Blonz.

Toppscorer Norge: Toft, 5.

Toppscorer Slovakia: Tomás Urban, 6.

Utvisninger: Norge x 2 min., Slovakia x 2 min.

Dommere: Morad Salah/Alfred Brunner, Sveits.

Norge møter Russland lørdag og Litauen mandag.

---