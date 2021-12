Riise blir Avaldsnes-trener: – Jeg er ganske overrasket

– Jeg er ikke sjokkert, men jeg er ganske overrasket over at jeg sitter her. Jeg har snakket med mange rundt meg. Jeg fikk mange meldinger om hva som skjer. Jeg sa ny klubb, men ingen tippet Avaldsnes, sa Riise på pressekonferansen onsdag.

– Jeg tror mange blir positivt overrasket. Jeg tar med min erfaring som spiller inn i damefotballen og håper det kan bidra til noe positivt og gjøre Avaldsnes enda mer profesjonell.

Riise opplyste at han har fått tilbud fra flere klubber før valget falt på toppserieklubben. Hans Flint Tønsberg rykket ned fra 3. divisjon denne sesongen, og Riise forlot klubben.

Flytter

Riise har skrevet under på en toårskontrakt med klubben og flytter til Avaldsnes i Karmøy kommune.

– Pendling blir vanskelig for meg sammen med å gjøre en god jobb. Klubben har allerede begynt å se på leilighet, etter det jeg forstår, sa Riise på pressekonferansen.

Avaldsnes havnet akkurat på trygg plass i Toppserien i år etter en tung sesongavslutning med seks strake tap.

Daglig leder Norvald Audun Kaldheim har stor tro på signeringen.

– Vi har fulgt Riise siden han var ung gutt og heiet på ham gjennom hele den fantastiske spillerkarrieren. Han har jobbet med mange av verdens beste trenere og har i en lang karriere utviklet en unik fotballkompetanse. Dette vil vi få stor glede av i Avaldsnes, sier Kaldheim til Dagbladet.

Hard oppkjøring

Riise avslører at det blir en tøff vinter for Avaldsnes-spillerne.

– Mitt mål er å utvikle spillerne vi har. Vi har unge talenter som er på aldersbestemt landslag. Jeg skal utvikle nettverket mitt til å få inn rutinerte spillere og ta steg. Ikke monstersteg, ting tar tid. Min jobb er å bygge opp spillerne og laget til å bli bedre, spesielt på banen. Jentene kan forvente en ganske hard oppkjøring, det skal jeg ikke legge skjul på, sier den tidligere Liverpool-stjernen.

