Utfordrende for Ødegaards Arsenal etter historisk dårlig sesongstart

Arsenal-troppen er rammet av koronasmitte og skader.

– Det er virkelig utfordrende for øyeblikket. Vi er uten ni spillere, og flesteparten av dem er faste, sa manageren etter 0-2-tapet for Chelsea søndag.

Helgen før ble det 0-2-tap for nyopprykkede Brentford.

Arsenals nye midtstopper Ben White mistet kampen etter å ha testet positivt for korona. Héctor Bellerín, Alexandre Lacazette og Thomas Partey var fra før utilgjengelige, og Kieran Tierney og Gabriel Martinelli måtte av med skader i andre omgang mot Chelsea.

Arteta roset spillernes holdning mot Chelsea, men:

– De gjør sitt beste, men i øyeblikket er ikke det god nok til å vinne, sa han.

Før kampen ble Martin Ødegaard presentert for Arsenal-fansen. Nå venter en ny tøff oppgave før landslagspausen begynner, nemlig regjerende seriemester Manchester City på bortebane.

– Jeg vil se et lag og individer som vil kjempe og som vil ta utfordringen som står foran oss. For normalt blir man belønnet for det på et eller annet tidspunkt, sa Arteta, som har ledet Arsenal siden desember 2019.

Martin Ødegaard kan få sin sesongdebut i kampen mot de regjerende seriemestrene før han kommer til Oslo og VM-kvalifisering mot Nederland 1. september.

Premier League menn , 2. runde:

Southampton – Manchester U. 1-1, Wolverhampton – Tottenham 0-1, Arsenal – Chelsea 0-2.

Spilt lørdag: Liverpool – Burnley 2-0 , Aston Villa – Newcastle 2-0 , Crystal Palace – Brentford 0-0 , Leeds – Everton 2-2 , Manchester C. – Norwich 5-0 , Brighton – Watford 2-0 .

Spilles mandag: West Ham – Leicester.