Lukaku-mål da Chelsea slo Arsenal – Ødegaard presentert for hjemmefansen

Lukaku scoret ikke på de 15 kampene han fikk i Chelsea tidlig i karrieren, men brukte knapt 15 minutter på å score mot Arsenal i comebacket.

Han ble servert av Reece James, som doblet ledelsen etter 34 minutter. Chelseas høyre vingback var svært aktiv i en førsteomgang der bortelaget viste mestertakter.

Etter hvilen hadde Chelsea god kontroll. Arsenal kom til et par farligheter, men forsøkene endte aldri i nettet eller i det hele tatt med særlig til skudd på mål.

Arsenal fikk flere ting å bekymre seg over utover i kampen, ettersom både Kieran Tierney og Gabriel Martinelli måtte byttes ut med skader.

Klubben fra Nord-London har slitt med skader og koronasmitte i sesongstarten, med flere spillere som ikke er kampklare.

Martin Ødegaard ble heller ikke spilleklar til kampen, ettersom han må vente på å få godkjent visum. Han sa at han håpet på hjemmeseier da han ble presentert før kamp, men det ble det altså ikke.

Lukaku på direkten

Lukakus åpningsmål kom etter svakt forsvarsspill av Arsenal. Lukaku holdt på ballen høyt i banen med Pablo Marí i ryggen, før ballen etter hvert ble spilt ut til en helt åpen Reece James på kanten. Han slo enkelt inn til Lukaku som hadde ristet av seg Marí og kunne sette inn 1-0.

James fikk massevis av rom å boltre seg på ved høyrekanten og var farlig frempå etter 23 minutter, men måtte vente til det 35. minutt før han sto bak Chelseas 2-0-mål. Nok en gang ble han spilt helt fri på siden, og denne gangen gjorde han jobben selv og skrudde ballen opp i motsatt hjørne.

Arsenals eneste gode mulighet i Chelsea-feltet var da nettopp James la Bukayo Saka i bakken etter 40 minutter. Det var tydelig kontakt, men ikke nok til å dømme straffespark mente dommer Paul Tierney. VAR vurderte situasjonen, men Arsenal måtte nøye seg med corner.

Ødegaard-presentasjon

Chelsea kontrollerte inn mot seier i 2. omgang, og Arsenal klarte ikke å skape stort. Pierre-Emerick Aubameyang ble byttet inn etter en times spill. Spissen sto over serieåpningen med koronasmitte. Han fikk ikke satt sitt preg på kampen, som endte med 0-2 for Ødegaards nye lag.

Arsenal får håpe at lykken snur når Aubameyang er tilbake for fullt, sammen med Ødegaard og flere spillere som har slitt med koronasmitte i klubben den siste tiden.

Kvarteret før søndagens kamp skulle settes i gang, kom Ødegaard ut på banen for et kjapt intervju. Bortsett fra siste hjemmekamp foran 10.000 tilskuere, spilte han for Arsenal uten tilskuere da han var på lån i London våren 2021.

– Det var fantastisk å spille her uten fans, og i den siste kampen merket jeg støtten fra fansen og det var enda bedre. Jeg kan ikke vente med å spille foran dere alle. Det kommer til å bli fantastisk, sa Ødegaard.









(©NTB)