Nei, Manchester United vinner ikke ligaen

Martin Ødegaard og Ole Gunnar Solskjær er Norgers to største stjerner i engelsk fotball. Men blir det suksess for noen av dem denne sesongen? Arsenal kommer ikke til å vinne serien. Så kan man lure på om Solskjær tar ligagull? Tja, neppe.

[ Kampen om ligagullet blir jevnere enn noensinne – slik spår vi sesongen ]

Om borteformen fra forrige sesong fortsetter og United får sving på sakene på et fullsatt Old Trafford, kan de være med og kjempe. Men gull? Nja, det er nok et stykke igjen. Selv med en overbevisende åpning mot Leeds, der både Bruno og Pogba var i festhumør, er det et lite stykke opp til Citys jevne form. Jada City tapte åpningen mot Spurs, men City snublet i starten av forrige seosng også. Og vi husker godt hvordan det gikk. Om de i tillegg får Harry Kane fra Spurs vil det være vanskelig å stoppe de lyseblå fra Manchester.

[ Solskjær utelukker ikke Varane-debut søndag: – Har trent bra ]

Men det er i serien. Ser vi til Europa derimot har United i mine øyne en god sjanse til en pokal. I Champions League spilles det en noe annerledes fotball. Kynisk om du vil og det kan felle United, men denne sesongen har de et bedre lag enn da de røk ut av gruppespillet for et snaut år siden og da skal de kunne hamle opp med presumptivt dårligfere lag. Derimot vil de beste klubbene som PSG og Bayern fortsatt søke å styre kampene. Og det kan bety trøbbel mot Solskjærs Manchester United. Få om noen kontrer bedre enn de Røde djevlene.

[ Slik spilles Premier League ]

Ingen forsvar der ute matcher Uniteds fart på topp. Om vi ser bort fra Cavani løper Uniteds angrepsrekke alle motstandere i senk. Det er slettes ikke umulig at United kontrer inn en seier i Champions League denne sesongen. Og om så skjer vil Solskjær skrive seg inn i United-historien nok en gang. De største utfordrerne vil være de andre engelske lagene, PSG og kanskje Bayern München. Real Madrid og Barcelona er ikke hva de var og vil få problemer denne sesongen. Også er det jo gjerne en og annen overraskelse.

Og for noen vil det være en skrell om Manchester United og Solskjær skulle vinne Champions League. Men jeg vil hevde det krever mer å vinne den engelske ligaen enn Champions League. De svakeste lagene i den gjeveste europeiske turneringen er rett og slett dårligere enn bunnlagene i Premier League. Og ikke minst; de lever i en helt annen økonomisk hverdag og kan ikke konkurrere med Norwich, Brentford og Brighton om spillere.

[ Ødegaard tidenes dyreste nordmann – presentert som ny Arsenal-spiller ]

Om det ikke skulle bli noen pokaler, må United levere en bedre sesong i ligaen enn sist, om Solskjær skal ha jobben i United neste sesong. Dermed må nok United over 90 poeng om eiere og fans skal være fornøyd. Det betyr at de kan miste 24 poeng over en lang sesong. Det er åtte tap, eller noen uavgjorte og noen tap. Uansett ikke lett å oppnå i en så jevn liga som Premier League. Så godt som alle de 38 kampene vil være tette og utfallet er sjelden gitt på forhånd.

Forskjellen på topp og bunn er ikke veldig stor og alle klubber har forsterket i sommer. Derfor tror jeg United har større sjanse til europeisk suksess. Og det må kanskje Solskjær oppnå for å være helt trygg på United-jobben også neste sesong. En pokal i en av cupene i England er muligens ikke nok. Bare se på van Gaal. Ja, eller Mourinho. Ingen av de jobber lenger i Manchester United. Og begge de to gjorde noe Solskjær ikke har klart enda; de vant pokaler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen