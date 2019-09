Rv 13 ble åpnet etter stort steinras

– Statens vegvesen fikk melding om raset like etter klokken elleve i dag. Raset er rundt 100 meter langt, og det er et sted mellom 50 og 100 kubikk med stein som har rast ned i veibanen, skriver NRK.

Entreprenører er på plass ved rasområdet, men de vil ikke gjøre noe før geologer har vært på stedet. Hvor lang tid det vil ta å rydde veien er usikkert, men Statens vegvesen er klar på at det kan ta lang tid.

– Veien vil uansett ikke bli åpnet før geologer har gjort en vurdering på stedet, og trulig vil den ikke bli åpnet i dag, seier trafikkoperatør hos Statens vegvesen, Marianne Hove, til NRK.

For store kjøretøy er omkjøringsalternativet E134 via Åkrafjorden, og for vanlige kjøretøy er det fylkesveg 520 over Saudafjellet, opplyses det om.

Det er ikke første gangen det har gått steinras i dette området. I 2012 og 2016 gikk det også steinras på samme strekning. I 2012 raste det ut mellom 300 og 500 kubikk med stein på veien. Da var veien stengt i fem dager.

Siste fra Vegtrafikksentralen er at veien ikke vil bli åpnet igjen i løpet av fredag.

Lørdag morgen ble det meldt at veien er fortsatt stengt og at et klatrelag blir flydd opp i fjellet og vil begynne rensk av fjellsiden.

Klokken 11.00 vil maskiner begynne opprydning i vegbanen. Ny vurdering av forholdene vil tas innen klokken 15.00 lørdag.

Lørdag kveld meldte vegtrafikksentralen at veien var åpnet igjen.