Planla stort bryllup – kjøpte 355 liter sprit

Saken var nylig oppe i Haugaland tingrett der den 36 år gamle mannen fra Karmøy kom med en uforbeholden tilståelse.

Litt før klokken 05.00 den 10. februar i år ble mannen stoppet i tollen ved Svinesund i Halden. På tilhengeren hadde 36-åringen lastet 355,4 liter sprit, åtte liter øl, 1,75 liter vin og 20.000 sigaretter.

36-åringen forklarte i retten at han hadde kjøpt dette i en matbutikk i Polen og at han hadde betalt omkring 90.000 kroner for varene.

Ikke råd

Han forklarte også at dette var mindre enn hva det ville ha kostet i Norge, og at formålet med kjøpet var at han planla en stor bryllupsfest med sin samboer – og at han ikke hadde råd til å kjøpe inn så mye alkohol i Norge.

36-åringen forklarte også at det samme gjaldt sigarettene, at både han og samboeren hadde store familier og at han ønsket en stor bryllupsfest.

Han forklarte også i retten at når han tenker på det han gjorde i dag, så forstår han at dette var dumt og at han ikke hadde gjort det igjen.

Haugaland tingrett viste til at grensen for grov avgiftsunndragelse går ved 100.000 kroner og at i denne saken var det snakk om en avgiftsunndragelse på 221.852 kroner.

Taler for en streng straff

«Det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive grunner ved smugling av denne karakter og denne størrelsen. Det praktiseres en åpen grensepassering mellom Norge og Sverige, og tolloven er basert på en tillit i forhold til de reisende. Når denne tilliten blir brutt, og tollovertredelsen er så vidt stor som i dette tilfellet, så taller det for en streng straff», heter det i dommen.

Samtidig ble det lagt noe vekt på 36-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes 36 dagers ubetinget fengsel.

Haugaland tingrett kom også til at det var en sammenheng mellom bruk av bil og den straffbare handlingen, og dømte 36-åringen til tap av førerretten i 18 måneder.

Han fikk også inndratt 355,4 liter sprit, åtte liter øl, 1,75 liter vin og 20.000 sigaretter til fordel for statskassen.

