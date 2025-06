Her er Iran svært sårbart

Den lille øya Kharg i Persiabukta har bare rundt 8.000 innbyggere. Likevel er den ekstremt viktig for Iran: Over 90 prosent av landets oljeeksport går via øya.

– Det finnes ett klart mål som ville gjort det veldig enkelt dersom Israel eller USA ønsket å påvirke Irans oljeeksport. Det er Kharg-øya, sier Homayoun Falakshahi, senioranalytiker for råolje hos selskapet Kpler, ifølge New York Times.

Det aller meste av Irans eksport av råolje går via terminaler på den lille koralløya. Derfra sendes oljen med tankskip ut i verden.