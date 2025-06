Økonomer: Norges Bank holder trolig renten uendret – første kutt ventes i september

Både NHO, SSB og en rekke økonomer og analytikere hos bankene venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent når de kunngjør sin beslutning torsdag klokken 10.

De er samstemte i forventningen om at det kommer et rentekutt i september og mulig et kutt til i desember. Styringsrenten har ligget stille siden desember 2023.

– Vi venter to rentekutt i år og tre til neste år. Flere arbeidsledige, lavere underliggende prisstigning, samt lavere etterspørsel og lavere renter internasjonalt, trekker i retning av lavere rente her hjemme, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Avventer å konkludere med oppgang

På tross av at Norges Bank skriver i sin rapport til regionalt nettverk at det er «bra driv» i norsk økonomi om dagen, og at det forventes å fortsette, mener flere økonomer at sentralbanken trolig vil avvente rentekuttet litt.

DNB påpeker i sin analyse at de månedlige inflasjonstallene har variert mye i det siste, og at det derfor er for tidlig å konkludere med at oppgangen ikke bare er midlertidig.

– Det gjør at sentralbanken ikke har hastverk med å sette ned renten. Vi er imidlertid styrket i troen på at det kommer et kutt i september, og vi forventer en liten nedjustering av rentebanen, skriver DNB.

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er noe mer tilbakeholden og tror heller at flere av rentekuttene først kommer neste år.

– Det virker som om sentralbanken ønsker å være forsiktig med å slippe opp for tidlig. Vi venter derfor første rentekutt i september, og at det kun blir ett rentekutt i år, sier Dørum.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror på ett rentekutt i år og flere neste år. Foto: Javad Parsa / NTB

Noe taler for

Det er likevel en liten sannsynlighet for rentekutt torsdag. DNB viser til at rentene hos Norges handelspartnere har falt i det siste, og at kjerneinflasjonen i Norge har vært lavere enn ventet den siste tiden. Det kan tale for et rentekutt allerede nå.

Den som går lengst i å spå rentekutt nå, er sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, skriver E24.

– Det ender nok med kutt. På forventningsbasis kan Norges Bank rettferdiggjøre å vente til september, men risikobildet – spesielt for kronekursen hvor det er stor fare for at den styrker seg ubehagelig mye – tilsier at det bør kuttes nå, sier Andreassen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen er den eneste av analytikerne som forventer at Norges Bank kutter styringsrenten allerede på torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kronen har ikke vært sterkere enn nå på nesten to år, og den har styrket seg særlig mye mot dollaren, som også har svekket seg mot andre valutaer. Mot euroen er også kronen styrket noe, men ikke fullt så mye.

NHO forklarer at lavere renter utenlands betyr at renten kan settes ned i Norge uten at kronekursen svekkes.

Lavere inflasjon etter høy vekst i vinter

Forrige uke kom pris- og inflasjonstallene for de siste tolv månedene, fra mai til mai. Da var kjerneinflasjonen, som Norges Bank legger til grunn for rentepolitikken, 0,2 prosentpoeng lavere enn i april. Den endte på 2,8 prosent det siste året, som var en større nedgang enn ventet.

Før rentebeslutningen i mars i år var det mange som spådde et etterlengtet rentekutt. Det hadde også Norges Bank signalisert lenge. Likevel ble ikke det noe av, og renten har fortsatt å stå stille.

Årsaken var at prisveksten i februar var høyere og økte mer enn ventet. Den var på 3,6 prosent, langt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa i mars at hun likevel trodde på rentekutt i løpet av året, og at renten kom til å havne omtrent på 4 prosent ved utgangen av året.

Etter rentebeslutningen torsdag blir neste avgjørelse tatt 14. august. Torsdag 18. september er det igjen rentebeslutning og ny pengepolitisk rapport hvor Norges Bank legger fram oppdaterte prognoser, som de gjør på annethvert rentemøte. Det er da økonomene venter kuttet.