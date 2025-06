Israelske kampfly angriper mål i Teheran

Israelske styrker har gjennomført omfattende luftangrep mot iranske atomanlegg og våpenfabrikker, blant annet et anlegg for produksjon av sentrifuger i Teheran.

Det ryker kraftig fra et oljelagringsanlegg etter at det tilsynelatende ble rammet av et israelsk angrep. Foto: Vahid Salemi AP / NTB

Verden