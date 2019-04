Nektet å vedta fartsbot – sa han ville gi politiet mer å gjøre

Kjøreturen fant sted litt før klokken 15.30 den 31. august i fjor.

Utenfor Sinnes skole ble farten til den 70 år gamle mannen målt til 66 kilometer i timen i 50-sone. Det var flere patruljer på stedet og bakgrunnen for kontrollen var at skolen hadde nylig startet opp etter sommerferien. Det var også tørr veibane og gode kjøreforhold den aktuelle dagen.

Fartskontrollen ble utført med en lasermåler og Dalane tingrett kom til at det ikke var noen som helst grunn til å betvile måleresultatet.

Etter at 70-åringen ble stanset av politiet var han verken villig til å vedta forelegget eller avgi noen forklaring selv om han ble forevist måleresultatet.

I stedet ga han uttrykk for at han ønsket bare at politiet skulle få litt mer å gjøre.

Møtte ikke

70-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Dalane tingrett. Retten kom likevel til at saken skulle fremmes og at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale sakskostnader.

Uten grunn

«Tiltalte har uten noen grunn valgt å ikke vedta forelegget. Begrunnelsen synes å være at han ønsket at politiet skulle ha litt å gjøre. Det er også sikkert at han har kjørt for fort. Tiltaltes handlemåte framstår følgelig som misbruk av politiets ressurser», heter det i dommen.

Blant annet viste Dalane tingrett til at 70-åringen skal erstatte lønnskostnader og reisekostnader til aktor, og at aktor i denne saken hadde reist fra Stavanger og ned til Egersund for å fremme saken for retten.

Noe arbeid

Retten viste også til at aktor hadde hatt noe arbeid med saken.

Dermed kom retten til at hans skulle dømmes til å betale en bot på 6500 kroner, subsidiært 13 dagers fengsel dersom boten ikke betales.

I tillegg må han også punge ut med 5000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

