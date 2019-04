– Hadde handlefest med annen manns kort

Fredag møtte en 38 år gammel mann i Stavanger tingrett tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget vinning.

Dette ved at han i perioden fra 21. januar til 23. januar i år skal ha brukt et MasterCard, tilførende en annen person, og som han ikke hadde lovlig tilgang til.

I løpet av den relativt korte perioden skal han ifølge tiltalen ha handlet for hele 51.579 kroner.

Blant annet skal han ha vært i en dagligvarebutikk på Mariero og belastet kortet for 22.003 kroner ved tre ulike anledninger den 21. januar.

Samme dag skal også ha tatt taxi for 256 kroner i forbindelse med at ferden gikk til Stavanger sentrum. Der skal han ha brukt kortet i en klesbutikk der han skal ha handlet varer for 2670 kroner.

Også den 22. januar skal 38-åringen ha tatt turen til Stavanger. Der skal han ha vært i en klesbutikk og brukt kortet til å handle for 12.688 kroner.

Neste dag skal han også ha vært på handletur, blant annet skal han ha handlet for 10.498 kroner, 370 kroner og 2591 kroner i tre butikker i Arkaden i Stavanger.

Det ble i forbindelse med saken påstått inndragning av seks mobiltelefoner, et kamera, en klokken og et kontantbeløp på 26.100 kroner.

