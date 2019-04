– Kikket på nakne kvinner gjennom hull i vegg på treningssenter

Det er politiadvokat Cathrine Tanberg som har tatt ut tiltale mot 53-åringen fra Stavanger.

Den går på at på offentlig sted eller i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til dette har utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Tiltalen lyder på to tilfeller av kikking.

Det første tilfellet av skal ha funnet sted forut for klokken 15.30 den 29. oktober 2017 i Lyngdal.

Der skal han ha skjult seg i en bås på et dametoalett og via to hull som var som laget i veggen på hver side av toalettbåsen skal han ha kikket på jenter og kvinner som benyttet seg av de tilstøtende toalettbåsene.

Det neste tilfellet av kikking skal ha funnet sted forut for klokken 19.30 den 9. januar i fjor.

Da skal 53-åringen ha oppholdt seg på et treningssenter i Sandnes.

Skal ha skjult seg

Ifølge tiltalen skal han ha skjult seg inne i damegarderoben og solariumet og kikket på jenter og kvinner som benyttet dusjen og garderoben.

Dette skal han ha gjort via et sett med hull som urettmessig var laget inn mot damegarderoben.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 27. august i år.

Politiadvokat Cathrine Tanberg skal være aktor i saken og Tore Helseth Høyer er oppnevnt som 53-åringens forsvarer.

Ifølge tiltalen skal 53-åringen tidligere være dømt for lignende forhold.

