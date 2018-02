Roganytt

Juryen kom tirsdag til at en 35 år gammel mann fra Stavanger var skyldig i å ha voldtatt en 17 år gammel jente.

Da saken var oppe i Stavanger tingrett i september i fjor ble 35-åringen dømt til åtte års fengsel for den svært brutale voldtekten.

Denne fant sted i fornærmedes bolig den 21. januar i fjor.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett hadde 35-åringen, som er nabo med 17-åringen, maskert seg da han tok seg inn i boligen hennes.

Retten la også til grunn at fornærmede ble stripset fast i forbindelse med at han voldtok henne og at dette pågikk over flere timer.

Fornærmede gjorde den motstand hun var i stand til og ba ham også om å slutte med tanke på at han ødela sitt liv – og at han måtte tenke på sine barn.

35-åringen hevet tingretten at fornærmede hadde gitt ham et flørtende blikk på vei inn i huset og at hun samtykket.

Retten mener at påstanden om samtykke ikke har rot i virkeligheten og ser på den som ytterligere et overgrep.

I utgangspunktet forklarte 35-åringen i politiavhør at han ikke husket noen ting fra den aktuelle natten.

Ankesaken startet opp mandag og avsluttes onsdag i forbindelse med at det blir avholdt straffeutmålingsprosedyrer.

Da saken gikk i Stavanger tingrett ble også 35-åringen dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning.

Statsadvokat Oddbjørn Søreide er aktor i saken, mens Ørjan Eskeland er 35-åringens forsvarer.

