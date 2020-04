49 fikk bot og to mistet lappen

Politiet melder om nedslående resultater i to fartskontroller avholdt lørdag kveld.

På E39 i Bokn hadde UP kontroll, og der ble resultatet at 13 bilførere fikk forelegg på grunn av høy hastighet.

To bilførere fikk også førerkortet beslaglagt.

– Disse ble målt til å ha kjørt i 141 km/h og 121 km/h i 80-sonen på stedet, oppllyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

26 fikk bot på Nærbø

Politiet var også på plass på Ånasletta på Nærbø lørdag, og sjekket de passerende bilisters marsjfart.

Her ble hele 26 bilførere ilagt forelegg for fartsovertredelse, men ingen kjørte så fort at de ble fratatt førerkortet, opplyser politiet.