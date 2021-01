Følg RA Sporten på Facebook!

Det ble klart da statsminister Erna Solberg (H) offentliggjorde nye nasjonale smitteverntiltak søndag.

Bakgrunnen for de kraftige innstrammingene er økningen i smittetilfeller den siste tiden. Lørdag opplyste Folkehelseinstituttet at R-tallet, som indikerer hvor mange hver koronasmittede person overfører smitten videre til, er beregnet til å være 1,3.

Det er langt høyere enn ønskelig.

Utendørsidrett også berørt

Myndighetenes anbefaling innebærer at all innendørsidrett innstilles fram til 18. januar. I tillegg anbefales det kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum én meter til andre utøvere.

Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

– Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner, og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse.

Hun oppfordrer idretten følge lojalt opp om de nasjonale rådene, slik at smittepresset vil avta i tiden som kommer.

Nedstengning

Toppidretten har unntak og berøres ikke av søndagens oppdaterte anbefalinger fra regjeringen.

– Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød, sier Kjøll.

De hastinnførte smitteverntiltakene som ble presentert søndag innebærer at Norge beveger seg inn i det nye året i en sosial nedstengning.

Flere steder i landet har smitten økt den siste tiden, selv om den fulle effekten fra julehøytiden trolig ikke har kommet til syne ennå.

