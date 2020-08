Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Viking tok sin første trepoenger på nesten en måned da Strømsgodset ble slått 2-0 forrige lørdag. Nå tar Viking med seg selvtilliten inn i oppgjøret mot Molde.

Molde kommer rett fra spill i Europa. Onsdag sikret laget fra rosenes by seg avansement i Champions League-kvalifiseringen da de slo slovenske Celje 2-1 på bortebane.

De mørkeblås trener, Bjarne Berntsen, tror ikke Moldes ekstra tette kampprogram gir Viking en fordel i kampen.

For Viking er Even Østensen etter alt å dømme tilbake fra skade. Han har vært ute i nesten to måneder med en strekk i leggen.

Felt O har fått de 200 billettene til kampen. Det er første gang denne sesongen at de syngende supporterne går samlet på kamp.

Viking ligger på 12. plass før kampen, med bedre målforskjell enn Sandefjord på plassen bak. Det er kun to poeng ned til Mjøndalen på kvalikplass og fire poeng ned til Start på direkte nedrykk. Sørlendingene har spilt en kamp mer, og møter jumboplasslaget Aalesund søndag. Opp til Sarpsborg 08 på 11. plass er det bare ett poeng.

Gjestene fra Molde går inn til oppgjøret som serietoer, og vil uansett kamputfall beholde posisjonen.

