«Ti råd for å snu motgangen i andre halvdel»

1. Treningene må spisses. Viking tenker lokalt og de tenker utvikling. Dette er selvsagt bra. Samtidig er det en utrolig vanskelig avveiing mellom utvikling av egne lokale spillere og jag etter resultater. Har du for mange spillere inne som drar ned nivået bare noe vil nivået også på det beste lett falle. For meg virker det til en viss grad at dette har skjedd i Viking i vårsesongen. Det er både på grunn av skader, men også fordi innpisker Zlatko Tripic er borte. Spiss treningene med å kutte ut noen av leddene som er kommet kortere i utviklingen. Sørg for at det blir så jevne lag som mulig på trening for å skape konkurranse. Nå blir det for stort sprik mellom førstelag og reserver på trening er mitt inntrykk. Det MÅ gjøres noe med. I ytterste konsekvens kan man i større grad gå ned på folk og banestørrelse for å spisse konkurranse og kvalitet i treningshverdagen – selv om det ikke er ideelt taktisk.

2. Hent minst en spiller som kan ga rett inn på laget. Det neste vinduet blir meget viktig for Viking og Bjarne Berntsens prosjekt. Å styrke stallen er den enkleste og mest effektive måten å snu en lei trend på. Viking hadde aldri gått opp i 2018 uten raidet som ble gjort i sommervinduet. Skal Viking styrke seg nå vil det handle om å få tak i et par nøkkelspillere, men bare én vil gjøre en forskjell. Konkurranse skjerper nemlig gruppen og gjør noe med hierarkiet. Det er sunt. Sett alle kluter inn for å finne indreløper som er fysisk sterk, løpssterk og god begge veier. Det behøves uansett når Ylldren Ibrahimaj forsvinner. Selv om Bjarne Berntsen svidde av uvanlig mye penger i vinter har styret et ansvar for å hjelpe ham her. Det finnes også flust av lånemuligheter og bosmanspillere. Jeg ville også likt å se en stor tanksenter inn – selv om han ikke nødvendigvis behøver å starte hver gang nå som Berisha leverer. Det er ofte smart i 4-3-3.

3. Ikke bruk Joe Bell og Kristoffer Løkberg samtidig i 4-3-3. Duoen liker begge to å ligge dypt som anker, mem ingen av dem har egentlig kvalitetene til å spille indreløper. Løkberg er nærmest, men han er likevel klart best i ankerrollen. Her må det tas et vanskelig valg. I min bok er det foreløpig Løkberg. Det bør blir likevel nok av muligheter for begge med europaliga og tett program i høst.

4. Erkjenn at nedrykk kan bli en reell mulighet! Snakk om det og ufarliggjør det i den grad det lar seg gjøre. Press kan ødelegge for prestasjoner og handlekraft. Nå må ingen i Viking bli redde for å feile. Det er den farligste fellen man kan gå i. Ikke få panikk.

5. Velg de beste defensive spillerne i de defensive rollene. Det er en tid for alt og kampen mot Godset viste at forsvarere først og fremst må være gode til å forsvare eget mål. Grepet med Viljar Vevatne ut på back og sluggeren Axel Oskar Andresson inn i midten fungerte. Kast gjerne inn Rolf Daniel Vikstøl i miksen også om det blir for mange defensive feil fra unge Pereira. Så kan han eventuelt flyttes opp i banen. Hva med en angrepstrio med Pereira, Berisha og Bytyqi? Yann-Erik de Lanlay kan definitivt ikke få klippekort med det han har vist så langt.

6. Gjør tøffe prioriteringer. Kampene vil komme tett framover. Enda tettere om det plutselig skulle bli et redusert NM. Nå må trenerteamet ta valg. I perioder med tre kamper i uken bør de beste poengmulighetene identifiseres og toppet lag kjøres inn her. Så kan en heller rotere kraftig og slippe til de nest beste mot de aller beste motstanderne. Det er bedre med seks poeng og ett braktap en å unngå tap og stå med tre uavgjorte kamper.

7. Vær ekstremt oppmerksomme og lydhøre mot stemningen og humøret i spillergruppen. Maktesløshet og oppgitthet kan lett komme om en trener mister garderoben og folk har mistet tro på planen. Når det kommer til syne i kamp kan det være for seint. Klubbens mentale trener Frank Heggebø har aldri vært viktigere enn akkurat nå.

8. Sørg for at Felt O kommer på kampene! Selv om det bare er 200 plasser tilgjengelig bør disse gå til den syngende fansen i hver eneste seriekamp. Denne støtten kan bli helt essensiell. Det er strålende at de igjen dukker opp mot Molde, men be på knærne om at de nå ser bort fra gode prinsipper og stiller seg bak laget i fortsettelsen.

9. Bli enda et hakk bedre på analyse av motstander og kampplan. Det er nå tydelighet gjelder! Her er det masse gratis å hente. Både på at spillerne til Viking vet hva de selv skal gjøre i enhver situasjon – og hva motstanderen normalt gjør. At en av Vikings backer vet at motstanders venstrefot er dårlig – og leder ham over på denne – kan være nok til å sikre poenget som gir ny kontrakt i ytterste konsekvens.

10. Ta på arbeidshanskene! Det behøver ikke å se fint ut framover. Nå handler alt om resultater. Da må vilje og innsats ligge i bunnen av en god plan.

