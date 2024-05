Dette kan være målet med en offensiv i Kharkiv-regionen

Fredag morgen meldte Ukrainas forsvarsdepartement at Russland har startet en bakkeoffensiv i Kharkiv-regionen nordøst i landet.

– Rundt klokken 05.00 gjorde fienden et forsøk på å bryte gjennom forsvarslinjen vår under dekke av pansrede kjøretøyer. Disse angrepene ble foreløpig slått tilbake, men kampene fortsetter med varierende intensitet, opplyser Ukrainas forsvarsdepartement i en uttalelse, ifølge NTB.

Det legges til at Ukraina allerede har sendt flere forsterkninger til området.

Dersom det stemmer, tror oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, at Russland allerede kan ha oppnådd målet sitt med operasjonen.

– Det kan være at et angrep som har som hovedhensikt å trekke ukrainske forsterkninger inn. Jeg kjenner ikke til hvor disse forsterkningene kommer fra, men det kan uansett bety at Ukraina må trekke styrker ut fra andre steder, som langs fronten i Luhansk og Donetsk, sier han til Dagsavisen.

Det betyr i så fall at fronten i resten av landet kan bli strukket ut og svekket enkelte steder.

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener den russiske offensiven kan være en indikasjon på at Russland ønsker å gjøre det de kan før utstyret fra den siste amerikanske hjelpepakken når fronten i Ukraina.

Tror hjelpepakke fra USA kan ha påvirket Russland

Oberstløytnanten forteller at det i en stund nå har kommet rapporter om en stor oppbygging av russiske militærstyrker ved grensen nord for Kharkiv, men at det har vært uklart om hensikten har vært å styrke grensa eller starte en offensiv. Selv om situasjonen fortsatt er uavklart, kan det virke som at det dreier seg om sistnevnte.

– Foreløpig har de russiske styrkene blitt stansa. Så får vi se om de vil prøve seg videre eller om de er fornøyde med å binde opp ukrainske styrker i området, slik at de kan satse på angrep andre steder, sier Ydstebø.

Han påpeker at dersom rapportene fra Kharkiv stemmer, er dette er den første store russiske offensiven på lenge.

– Jeg tror Ukraina er klar over at Russland prøver det de kan før den siste amerikanske hjelpepakken kommer til fronten, sier han.

– Kan skape en stor krise for ukrainerne

Militæreksperten mener Russland uansett vil møte mye motstand i Kharkiv-regionen.

– Min oppfatning er at Ukraina har bygd opp forsvarsstillinger i området ganske kraftig, så det vil bli krevende for Russland å trenge gjennom. Samtidig tyder mye på at Ukraina vurderer offensiven som så seriøs at de er nødt til å sette av reserver for å forsvare seg.

– Får Russland framgang i Kharkiv, vil det skape en stor krise for ukrainerne, legger han til.

Brannmannskaper arbeider på stedet der et russisk missilangrep traff Kharkiv 10. mai, samme dag som det kom meldinger om en bakkeoffensiv i regionen. (Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Ble forsøkt tatt i 2022

Ydstebø mener det er flere grunner til at Russland bokstavelig talt har siktet seg inn mot Ukrainas nest største by. Det var tydelig allerede da invasjonen startet i 2022, at Kharkiv var et yndet mål for Russland.

– Det er en viktig industri- og teknologiby, og derfor en viktig by for Ukraina å ha. I tillegg ligger den tett på grensa til Russland. Russerne kom ganske nær byen rett etter invasjonen startet, fram til Ukraina startet en motoffensiv senere i 2022 og drev dem omtrent tilbake til grensa igjen, sier oberstløytnanten.

Den største motoffensiven i regionen skjedde i september 2022, og fordrev russiske styrker tilbake over grensa og lenger østover i landet. Ifølge Reuters gjenerobret Ukraina rundt 12.000 kvadratkilometer med land.

