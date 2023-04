Sterk tro på Oilers-gull

Det ga Oilers den helt nødvendige reduseringen til 2–1 i finaleserien. Tirsdag er det klart for finale fire mellom lagene, og nå oppfattes det som at kniven er fjernet fra Oilers’ strupe.

– Blir det utligning tirsdag?

– Ja, det vet jeg. Nå føler jeg vi har godfølelsen. Vi har mer igjen enn de har, sier Berg-Paulsen til RA.

– Hvordan er stemningen før tirsdag?

– Bra. Jeg vil påstå det har vært bra selv om vi tapte de to første også, for vi har hatt troen. Hadde det blitt 3–0 ville det nok vært litt vanskeligere å motivere seg. Vi hadde nok ikke mistet troen før det var helt over, for vi vet selv hvor gode vi er som lag. Nå får vi enda mer tro på det. Litt mer momentum og selvtillit, sier han.

Sterk tro for Oilers

Selvtilliten i Oilers var nemlig unaturlig sterk etter tapet i finale to på Hamar, og spillerne RA snakket med var unisont enige om at overtidstapet i CC Amfi ga de riktige svarene spillemessig.

Det passer godt inn i måten Oilers har bygget opp den sportslige suksessen de siste årene. Prosessen trumfer kortsiktige resultater, og avkastningen kommer som en langsiktig konsekvens.

Så langt har Oilers også vist at de ikke lar seg stresse. I lørdagens finale havnet Todd Bjorkstrands menn bakpå to ganger, men klarte likevel å komme tilbake og snu kampen.

Den egenskapen er det Berg-Paulsen framhever som Oilers’ største styrke så langt i finalene.

– Troen på at vi skal snu det. Selv om vi lå under 2–0 etter første periode lørdag kom vi tilbake resten av kampen og snudde det. Det viser at vi har karakter i laget, sier 23-åringen.

Direkte spill gir Oilers-mål

Han bidro selv med å skyte skuddet som førte til Greg Mauldins kampavgjørende mål. Som i kamp to var det et skudd fra Berg-Paulsen og en retur fra keeper som ga superveteranen Mauldin (40) scoring.

Det direkte spillet tror Berg-Paulsen er avgjørende for å ta kontroll på finaleserien. Det trenger ikke nødvendigvis se veldig pent ut, men avgjør kamper og kan gi gull.

Rekken han utgjør sammen med Mauldin og Tommy Kristiansen er som skapt for direkte ishockey og sluttspill.

– Det har vært et tema å få pucker inn på mål, og i min rekke står Greg og Tommy bra foran. Når vi får puckene inn kommer keeperen (Trym Gran) til å gi returer. Det trenger ikke være så veldig bra skudd alltid. Det så vi på Ludvig Hoffs mål også, sier Berg-Paulsen.

Greg Mauldin sendte Oilers-fansen ut i vill jubel da han scoret på returen til Berg-Paulsens skudd i sudden death mot Storhamar lørdag. (Kristoffer Knutsen)

I droppsirkelen har han også funnet en nøkkel. Lørdag var han i 18 dueller, og så mange har han ikke vært i siden første kvartfinale mot Lillehammer i begynnelsen av mars. 83,3 prosent av droppene endte i Berg-Paulsens favør.

Det gjorde ham til Oilers’ beste i droppsirkelen i lørdagens kamp, litt bedre enn Rob Bordson som vant 75 prosent av duellene. Centerne til Oilers hadde en god dag på jobben med André Bjelland Strandborgs 63,6 prosent og Nick Dineens 50.

Fordelen det gir Oilers er naturligvis at de starter spillet med pucken etter stopp i spillet.

Storhamars styrke

– Har Storhamar overrasket deg på noen som helst måte?

– Nei, vi har visst hele tiden at de er et bra lag. Første kampen kjørte de over oss, og det var ikke så mange unnskyldninger å komme med der. Det er forventet at de er et bra lag, sier Berg-Paulsen.

Dette er forechecking og styrespill Dette er forechecking og styrespill. Med Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson og RAs Kristoffer Knutsen.

Han mener også motstanderens største styrke kommer fram i hver kamp.

– Jeg synes de er gode å forechecke, og presser oss til å gjøre feil. De er alltid gode på å følge opp med neste mann i forecheckingen. De får oss til å gjøre feil.

Tirsdagens kamp starter klokken 19.00 i CC Amfi, og kan følges direkte hos RA. Foreløpig er det kun Markus Søberg som ikke har vært tilgjengelig for spill i NM-finalene. Oilers-vingen har vært på sidelinjen siden før første semifinale mot Sparta.

---

NM-FINALENE 2023

Storhamar leder 2–1 i kamper.

Mandag 3. april Oilers-Storhamar 0–3

Onsdag 5. april Storhamar-Oilers 3–2 (S.D.)

Lørdag 8. april Oilers-Storhamar 5–4 (S.D.)

Tirsdag 11. april Storhamar-Oilers

Torsdag 13. april Oilers-Storhamar

Lørdag 15. april Storhamar-Oilers*

Mandag 17. april Oilers-Storhamar*

* – Det spilles best av sju kamper. Kamp fem, seks og sju spilles dersom det er nødvendig.

---