Vil slå tilbake og gi Storhamar finalestress

Oilers er to tap eller fire seiere fra å avslutte sesongen, og kniven begynner å nærme seg strupen. Det har gitt en ny tilnærming for Oilers, som gikk videre med 4–0 i kamper mot både Lillehammer i kvartfinalen og Sparta i semifinalen.

– Vi tenkte ikke slik mot Sparta i det hele tatt. Vinner vi lørdag, begynner Storhamar å stresse, sier André Bjelland Strandborg til RA.

Stavanger-gutten og Oilers ga finalemotstander Storhamar en jevn kamp onsdag. Det måtte spilleforlengelse til for å avgjøre, og da endte det med Storhamar-seier etter flere udisiplinerte utvisninger til Oilers.

Færre utvisninger

Gjennom Fjordkraft-ligaen denne sesongen har Oilers satt klubbrekord for færrest utvisningsminutter per kamp i gjennomsnitt. Den disiplinen har de ikke evnet å vise i de to første finalene.

Det er ett av nøkkelpunktene Strandborg tror spiller inn for at Oilers skal klare å snu finalen. Kampen i CC Amfi onsdag var også med på å styrke troen, selv om det endte med tap.

– Etter sist kamp føler jeg vi har fått god selvtillit i best av sju-serien. Vi har flere kamper å gjøre det på, og nå synes jeg vi scorer mål og spiller som oss selv. Det blir uansett viktig at vi ikke tar så mange utvisninger, sier Strandborg.

Mindre is – mer selvtillit

Oilers trente i DNB Arena fredag for å gjøre forberedelsene til kamp tre. Alle spillerne, med unntak av Markus Søberg, var på isen og fullførte treningsøkten.

– Vi ser klare ut, og må være det. Det sier seg litt selv når det er finale tre på hjemmeis, sier trener Todd Bjorkstrand.

Han vil også se mer av det spillemessige fra onsdagens kamp når lagene møtes igjen.

– Måten vi spilte på var et høyt nivå. Det ble bare for mange utvisninger, sier treneren.

Den største forskjellen fra onsdagens kamp til påskeaften er størrelsen på isen. For spillerne er det 240 kvadratmeter mindre is å boltre seg på, og den overgangen tror Strandborg vil slå heldig ut for Oilers.

– Jeg synes vi brukte den store isen godt, og det gir selvtillit, sier Strandborg – og legger til:

– Hjemme skal vi være best.

Lørdagens finale starter klokken 16.00 i DNB Arena, og kan følges direkte hos RA.

NM-FINALENE 2023

Mandag 3. april Oilers-Storhamar 0–3

Onsdag 5. april Storhamar-Oilers 3–2 (S.D.)

Lørdag 8. april Oilers-Storhamar

Tirsdag 11. april Storhamar-Oilers

Torsdag 13. april Oilers-Storhamar*

Lørdag 15. april Storhamar-Oilers*

Mandag 17. april Oilers-Storhamar*

* – Det spilles best av sju kamper. Kamp fem, seks og sju spilles dersom det er nødvendig.

