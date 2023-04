Har Oilers gjort nok feil?

Første av inntil sju finaler mellom Oilers og Storhamar endte med en klumsete og svak affære for Oilers. Kamp to var helt annerledes. Todd Bjorkstrands menn framsto som seg selv igjen, og kampen ble som de fleste sluttspillkamper avgjort med et dritmål. En feil som ga scoring.

I bortegarderoben i CC Amfi var Oilers-spillerne nedbrutte og slitne etter kampen, noe som er helt naturlig etter et tap i sudden death. Meldingen var klar og tydelig:

Oilers var det beste laget. Dette er ikke over.

Så langt i sluttspillet har det vært 4-0-serier for Oilers. Først mot jumboen Lillehammer, deretter noe mer overraskende mot Sparta. Det har gitt ni fridager uten kamp. Hvile er viktig i sluttspill, men det kan være like greit å holde det i gang. Mange ganger har Oilers slitt etter pauser, og det kan være det som har skjedd de to siste kampene også.

Sluttspill handler om å ikke gjøre feil, og utnytte hver gang motstanderen gjør feil. — Kristoffer Knutsen

[ Kristiansen langt nede etter tabbepasning: - Heldigvis har jeg guttene bak meg ]

Det er uansett helt uvesentlig for Oilers-spillerne at de har tapt to kamper. Progresjonen fra finale én til finale to var enorm. Klarer Oilers å vippe det i sitt favør lørdag åpner de opp finaleserien på ny.

Strukturelt har Oilers klart å løfte seg, men i duellspillet lider de av manglende størrelse mot et stort og sterkt Storhamar. Framover blir det derfor vanskelig å skape mye, all den tid det er stengt inn i slottet foran keeper.

Backene tettet gapet bedre i kamp to, mens det i den første var for mye strekk i Oilers. Et lag som Storhamar utnytter det.

Nå må Oilers hjem til DNB Arena og vise at de virkelig vil. Da blir en nøkkel å ikke ta dumme utvisninger. I slutten av tredje periode og i sudden death kom det tre hodeløse utvisninger på Hamar. Det kan ikke skje i Stavanger om Oilers skal vinne. Den disiplinen har Oilers vist tidligere at de har gjennom å ha den sesongen med færrest utvisningsminutter per kamp i klubbhistorien.

[ Forechecking eller icing? Slik forklares ishockeybegrepene ]

Klarer de å spille med disiplin og vinne dueller vil det også føre til mer offensive sjanser. Da blir det også enklere for de nå usynlige offensive spillerne å stå fram.

Noe av det herlige med en finaleserie som den vi har i år er at det kan gå til sju kamper, og være helt åpen til siste sekund.

Sluttspill handler om å ikke gjøre feil, og utnytte hver gang motstanderen gjør feil.

Da er bare spørsmålet:

Er Oilers ferdige med å gjøre feil?

[ Dette vil Oilers forbedre etter finaletapet ]

[ Kommentar: Todds siste dans ]