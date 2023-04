Ga liv til Oilers’ gulldrøm etter skademareritt

Oilers kom virkelig tilbake etter to tap i åpningen av finaleserien. Etter 5-4-seieren i DNB Arena er det nå kun én seier mellom Oilers og Storhamar i best av sju-serien om byttå.

I sudden death (spilleforlengelse fram til et mål scores, ishockeyterminologi) var det superveteranen Greg Mauldin som sto fram for Oilers. Den tidligere NHL-vingen fulgte opp etter et skudd fra Thomas Berg-Paulsen, og dermed tok Oilers sin første finaleseier mot Storhamar.

– Det føles bra. Det er en serie nå, og det er annerledes å gå videre med 2–1 enn 3-0, sier Mauldin til RA.

Det var Greg Mauldin som avgjorde for Oilers mot Storhamar. (Kristoffer Knutsen)

Forskjellen er som natt og dag. Nå har ikke Oilers kniven på strupen i tirsdagens kamp fire på Hamar, men er i angrepsposisjon til å utligne finaleserien til 2–2.

– Det er stor forskjell, og vi må uansett videre til neste kamp nå. Jeg er glad for at vi avgjorde dette til vår fordel, men det blir viktig å nullstille før vi møter dem igjen, sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand.

Det er godt å være tilbake. — Greg Mauldin

Gervais med to

Storhamar åpnet finale tre best og ledet 2–0 etter første periode. Bryce Gervais reduserte til 1–2 før Patrick Thoresen økte ledelsen til 1–3 for Storhamar. Deretter tok Oilers kontrollen, og nok en scoring fra Gervais – i tillegg til en utligning fra Ludvig Hoff – sørget for 3–3 halvveis i kampen.

Tomålsscorer Gervais er glad for at de utlignet, men retter blikket videre.

– Stor seier for oss, men nå må vi stjele én seier på Hamar, sier Gervais – og legger til:

– Vi har med oss momentum.

Bryce Gervais scoret to mål for Oilers mot Storhamar. (Kristoffer Knutsen)

Peter Quenneville sendte Storhamar tilbake i ledelsen før tredje periode, og det så lenge ut til å bli gul seier i DNB Arena. Slik ville ikke Christoffer Karlsen ha det. Sarpingen utlignet med 59 sekunder igjen av kampen.

To opphentinger gjennom kampen, og seier, er noe som varmer hjertet til Oilers-trener Bjorkstrand.

– Vi spilte sterkt, og kom tilbake to ganger. Det sier mye, sier Bjorkstrand.

Det ga muligheten for overtid, og videre Mauldins scoring. 40-åringen har de siste månedene hatt forskjellige skadeproblemer. Han spilte ikke seriekamper etter 18. februar, men var tilbake da sluttspillet startet.

Tilbake etter skader

I første periode av den fjerde semifinalen mot Sparta forlot han også benken med skade. Det ble flere dager uten trening med laget før finalene, men nå er finalehelten fra forrige sesong virkelig tilbake i sitt rette element.

– Det er bra. Jeg har ikke mistet kamper, men noen treninger. Det er godt å være tilbake, sier Mauldin.

Første finalekamp framsto Oilers som veldig ulike seg selv. På Hamar var det derimot et helt annet Oilers som tapte på overtid. Oilers-kaptein Dennis Sveum sa til RA etter kampen at han hadde sterkere selvtillit og tro på seier etter det tapet enn etter første kamp, selv om det sto 2–0 i kamper.

Med 2–1 i finaleserien mener Greg Mauldin de bør være enda sikrere på seg selv.

– Vi bør være det, for den første kampen var vi ikke oss selv. Vi investerte ikke nok, sier Mauldin.

Det blir to dager med kampfri for spillerne før finale fire. Oppgjøret spilles på Hamar tirsdag. Før det får Oilers én fridag.

