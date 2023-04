Nytt finaletap for Oilers: – Heldigvis har jeg guttene bak meg

Det ble nok et finaletap mot Storhamar for Oilers, som nå ligger under 2–0 i kamper mot gamletrener Petter Thoresens menn. Avgjørelsen kom i spilleforlengelse etter en feilpasning fra Oilers-veteranen Tommy Kristiansen. Han sendte pucken til David Booth, og den tidligere NHL-spilleren avgjorde med å sende pucken i mål.

Storhamar har nå et sterkt grep om finalene, som spilles best av sju kamper.

– Hva sitter du igjen med etter kampen?

– Følelsen av at jeg har ødelagt alt. Heldigvis har jeg guttene bak meg, og kan deppe ferdig i kveld – så skal vi vinne de neste kampene. Jeg får gjøre opp med å ha et kampavgjørende mål, sier Tommy Kristiansen til RA.

Selv om Oilers tapte i sudden death var det likevel en bratt stigning i spillet fra mandagens 3-0-tap i DNB Arena. Kristiansen går så langt som å hevde at han har mer tro på byttå etter det andre strake tapet enn han hadde etter den første finalen.

– Vi jobbet dem i senk, sier 33-åringen.

Oilers gikk nemlig ut i et helt annet tempo i onsdagens kamp enn de gjorde mandag. Det hjalp likevel lite i første periode.

Storhamar tok ledelsen kort tid etter Oilers’ var blitt fulltallige. Bryce Gervais hadde knapt kommet seg tilbake på isen fra utvisningsboksen da David Booth sørget for kampens første scoring. Den tidligere NHL-spilleren med en fortid i både Manglerud Star og Vålerenga ble stående alene og umarkert foran Henrik Holm, og lot ikke muligheten gå fra seg.

Kort tid etter Booths scoring styrte Anders Tangen Henriksen pucken i mål etter et skudd fra Martin Lefebvre, men dommerne annullerte scoringen grunnet høy kølle fra Kvernevik-gutten. Etter de fikk sett video ble avgjørelsen stående.

Christoffer Karlsens scoring blåste liv i kampen. (Rodrigo Freitas/NTB)

– Hardt å svelge

Med et halvt minutt igjen av åpningsperioden skjøt Christoffer Karlsen pucken i mål via foten til tidligere Oilers-spiller Jonas Djupvik Løvlie, og forholdene ble lagt til rette for en underholdende fortsettelse.

Det fortsatte Oilers å gi i andre periode. Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen kom seg til skudd, og veteranen Greg Mauldin kriget inn Oilers’ første ledelse i finaleserien.

Storhamar kom seg tilbake i kampen og utlignet til 2–2 med under åtte minutter igjen av midtperioden da Simen André Edvardsen avsluttet et raskt og brutalt angrep for blåtrøyene.

På slutten tok det virkelig av med utvisninger. Både Greg Mauldin, Dan Kissel og Ludvig Hoff tok utvisninger mot slutten av tredje periode eller begynnelsen av den fjerde.

– Det er hardt å svelge denne. Vi spilte bra, men tok for mange utvisninger. Å prøve er ikke nok i sluttspill, sier Greg Mauldin.

Oilers' Greg Mauldin mener de tok for mange utvisninger på Hamar. (Rodrigo Freitas/NTB)

– Hva var beskjeden i garderoben etter kampen?

– At vi må holde det gående. Vi gjorde mye bra. Det er lett å tenke at de leder 2–0 i kamper, men vi spilte bra. Nå skal vi hjem og vinne. En del av dette kommer an på oss. Vi så ut som oss selv igjen, og nå trenger vi å vinne, sier Mauldin.

Tror fortsatt på byttå

Trener Todd Bjorkstrand forteller at han synes laget spilte bra tross tapet. Han likte at laget responderte etter den første finalen, og ser fortsatt en mulighet for å vinne byttå.

– Nå må vi snu om og tenke på kamp tre. Det er fortsatt mulig å vinne, sier Bjorkstrand.

Det er også kaptein Dennis Sveums inntrykk.

– Vi spiller bra ishockey i dag, og hadde vi holdt oss ute av boksen (utvisningsboksen, journ.anm.) hadde vi nok vunnet kampen, sier Sveum.

Oilers tar imot Storhamar til kamp tre i DNB Arena på lørdag. Kampen starter klokken 16.00.

