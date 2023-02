TV-kjendisen og faren skal få fram talenter

Stavanger — I hverdagen er det mange mennesker man omgås uten å kjenne dem. Kan én av dem du gikk forbi i går være kjendis i et annet land uten at du vet det?

HBO-serien Björnstads hovedrolleinnehaver, Oliver Dufåker, er å finne i ishallene langs Madlaveien daglig. Den svenske 22-åringen kom til Stavanger i fjor sammen med faren, Fredrik Dufåker, som er sportssjef i Stavanger Hockey.

Det var aldri planen at det skulle bli slik, men så hendte det.

Fredrik var én av de aktuelle kandidatene til jobben som sportssjef, og i et av intervjuene med Stavanger Hockey-sjef Ruben Smith lurte han på om det fantes andre ledige stillinger i klubben.

– Han nevnte U15-trener, og jeg foreslo Oliver. De booket et møte og hadde intervju. Det var bare flaks at det fantes jobb til oss i samme klubb, sier Fredrik Dufåker til RA.

Selv står 49-åringen med jobben som sportssjef, og sønnen trener U15-laget til Stavanger Hockey.

Vi vil ha positiv energi, og få fram det som er bra på isen. Løfte spillerne. — Fredrik Dufåker

Til Stavanger fra Luleå

Dermed ble det nytt land for Oliver, mens det for Fredrik ble tilbake til landet hvor han hadde et lite hockeyeventyr på 1990-tallet.

Han dro nemlig til Oslo for å spille med Lørenskog i 1997. Det ble et halvt år i klubben, og et halvt år som innebandyspiller i Akerselva. I Sverige har han spilt i HockeyEttan, som nå er nivå tre der borte.

Valget om å dra tilbake til Norge var enkelt.

– Folk i Norge er veldig trivelige. Det er litt annerledes enn i Sverige, folk er mer åpne her synes jeg. Det skal nordmenn ha ære for, sier Fredrik.

Da Fredrik Dufåker (til høyre) ble ansatt som sportssjef i Stavanger Hockey var det også ledig jobb til sønnen Oliver. (Kristoffer Knutsen)

For sønnen Oliver er det også trivsel å spore. Han forteller at det bor flere i Stavanger enn Luleå (i underkant av 50.000 innbyggere), som de kommer fra, men uten at det er storbystress.

Jeg jobber meg gjennom trenerutdannelsene, og har lyst å ta eliteutdanningen. — Oliver Dufåker

[ Lokal klubb med drastisk grep: - Utelukkende negativt ]

22 års erfaring

Etter farens spillerkarriere har det vært mange trenerjobber for 49-åringen. Totalt 22 år som ishockeytrener, og tolv av dem kombinert med å være fotballtrener for ungene. Det er ikke bare sønnen Oliver han har fulgt opp med begge deler, men også en datter som nå er 19 år.

Sønnen Oliver er takknemlig for å ha hatt faren som trener, og har naturligvis hentet inspirasjon fra ham.

– Det var fint. Jeg har hatt mange gode trenere med mange forskjellige typer lederskap, og jeg har satt sammen mye av det som har vært best for meg inn i min egen trenerfilosofi, sier 22-åringen.

– Vil du si at din far er forbildet ditt?

– Ikke et rent forbilde, for jeg prøver å bygge mitt eget varemerke som trener, sier Oliver.

Pappa Fredrik er å se i ishallene fra 08.00 på morgenen til 20.00. Oliver er som regel i hallen han også, enten som U15-trener eller spiller på 3.-divisjonslaget til Stavanger Hockey. Der har han for øvrig produsert 37 målpoeng på sju kamper.

Svensken Fredrik Dufåker trives godt blant nordmenn. (Kristoffer Knutsen)

[ Kommentar: X-faktoren som er gull verdt ]

TV-kjendis, men nå hockey

Når TV-serien Björnstad nevnes smiler Oliver lurt.

– Jeg trodde jeg kom unna det.

– Ville du bli skuespiller?

– Nei, det ble bare sånn, sier han.

TV-stjernen Oliver Dufåker jobber i Stavanger. (Kristoffer Knutsen)

Oliver spilte på U18- og U20-lagene til Björklöven i det øverste nivået for svensk juniorhockey. Etter en kamp fikk han telefon fra en som jobbet med å finne skuespillere til TV-serien.

Første prøvespilling gikk bra, og han ble tatt med videre. Til slutt var han og flere andre inne for prøvespill i de ulike rollene, og etter mange takninger med samme karakter begynte Oliver å skjønne at han var nære å kapre hovedrollen.

Slik ble det, og 18-årsdagen ble feiret med innspilling av de første scenene til HBO-satsingen som karakteren Kevin Erdahl. Selv om Kevin skal være en god ishockeyspiller er likevel jobben til Dufåker å utvikle ishockeyspillere til å bli gode.

Det er ingen planer om å ta teaterhøyskolen. I stedet bygger han videre på trenergjerningen. 22-åringen har framtidsplanen klar.

– Jeg jobber meg gjennom trenerutdannelsene, og har lyst å ta eliteutdanningen. Så vil jeg nok ha herre- eller damelag på sikt, sier Oliver Dufåker.

Faren synes også det er en fornuftig tilnærming.

– Alle nivåer er viktige, for det gir en bredere plattform å stå på. Det krever mer av lederne å utvikle, snakke pedagogisk og alt rundt det. Det er et bra valg av Oliver å komme inn i et yngre lag til å begynne med, sier sportssjefen.

[ Kissel ble historisk og Oilers sikret nok gullet ]

Pucksnakk E08 Pucksnakk E08

Pappa og sjef

I kraft av jobben er han sånn sett også sønnens sjef.

– Jeg vil utvikle ham. Det er en dialog for å utvikle alle ledere, og det er min jobb, sier Fredrik Dufåker.

22-åringen Oliver forteller at det går fint å ha pappa som sjef, og at de har relativt lik tilnærming til ishockey stilmessig.

Det samme gjelder tilnærmingen til spillerne. I Stavanger Hockey er det tilbud både for spillere som satser, bredde og mosjonister (folkehelsetilbud).

– Vi er engasjerende og vil få med oss laget. Vi vil ha positiv energi, og få fram det som er bra på isen. Løfte spillerne, sier sportssjefen.

Han vil ikke bruke for mye tid på å skryte av sønnen i avisen, men på spørsmål om hvordan Oliver er som trener trekker han fram at han fungerer bra sosialt, er kyndig på isen og ser spillet på en god måte.

– Til å være så ung er han en ganske moden leder. Allerede nå etter et halvt år har han tatt kjempestore steg som leder, sier Dufåker.

Begge har mulighet for kontrakt i Stavanger for neste sesong, og ser for seg å bli værende i byen.

Dermed blir det foreløpig ingen retur til TV-skjermen for Oliver.

[ Kommentar: Den åpenbare Oilers-treneren ]