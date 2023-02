X-faktoren som er gull verdt

Med 17 målpoeng på 36 kamper er det naturlig å stille spørsmålet om Greg Mauldin forsvarer en plass på importkvoten. Svaret er ja.

Ferdigheter kan vurderes på mange måter, og selvsagt kan Mauldin bidra mer offensivt. Likevel er det uten pucken 40-åringen fra Boston-området skiller seg vesentlig fra lagkameratene og kollegaene i Fjordkraft-ligaen.

Etter han forsvant ut av kampen mot Storhamar før landslagspausen gikk Oilers på en fullstendig kollaps, og det ble ikke akkurat bedre da de ble utspilt i Jordal Amfi mot Vålerenga to dager senere. Hadde det skjedd med Greg Mauldin på isen?

Det er karakter som vinner titler. — Kristoffer Knutsen

Det kan være mange faktorer som spiller inn, men hva Mauldin bringer til bordet har lite med målproduksjon å gjøre. 40-åringen har en helt uvurderlig innsats, og er blant de mest anvendelige spillerne i Fjordkraft-ligaen. Han viste tydelig at de offensive bidragene bor i ham da Oilers spilte viktige kamper i Champions Hockey League.

De defensive ferdighetene til Mauldin er derimot av skyhøy kvalitet.

Oilers’ gjenerobring av selvtilliten mot Frisk Asker torsdag var med et helt annet kollektiv enn det som tapte kampene før landslagspausen. Er det tilfeldig?

Siste halvdel av første periode var et rent utvisningsbonanza med totalt 18 utvisningsminutter fordelt mellom Oilers og Frisk. Mauldin ble på et tidspunkt i sendt innpå annethvert skift i undertall. Trener Todd Bjorkstrand hadde kun mulighet å sende på tre spillere, én av dem var Mauldin ved to av tre strake anledninger. Det sier noe om en tillit til den amerikanske maskinen.

Den tilliten har Mauldin av en grunn. Han er en lagspiller som aldri tar snarveier. Der en ving lett kan gå på nordsiden i dueller for å prøve på en enkel snarvei til kontring står Mauldin støtt på innsiden. Det er der man vinner dueller, og risikoen elimineres.

Enkelte spillere kan ikke måles i poeng, og Greg Mauldin er en slik. Den erfaringen han har med seg fra verdens beste liga – NHL – og haugevis av andre nivåer tilfører en verdi, ikke bare i hans egne prestasjoner – men også for lagkameratene.

Onsdag hadde Oilers frivillig trening. Av de tradisjonelle poengplukkerne var det få å skimte på isen i DNB Arena. Mauldin var derimot, sammen med Thomas Berg-Paulsen, blant de første til å entre isen for å trene. Det er kanskje noe av grunnen til at duoen sammen med Tommy Kristiansen utgjør en av Fjordkraft-ligaens aller mest fryktede rekker.

Treningsiveren, forpliktelsen og lederskapet Mauldin fører med seg er noe som definerer 40-åringens karakter. Det er karakter som vinner titler.

Derfor er Greg Mauldin blant enkeltspillerne med størst betydning i Oilers-kollektivet.

Det er også en viktig grunn til at Oilers er et topplag.

