Ap er bak Frp: – Symbolsk veldig uheldig

Frp opplever gode tider. Partiet er nå større enn Ap og har overtatt posisjonen som Norges nest største parti, ifølge målingen som Opinion har gjort for FriFagbevegelse og Dagsavisen i mai.

– Det er symbolsk veldig uheldig for Ap å ligge under Frp, men resultatet er langt innenfor feilmarginen, påpeker Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, overfor FriFagbevegelse.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

15 år siden sist

Ap går ikke bare tilbake – fra en oppslutning på 19,4 prosent i april til 17,3 prosent nå. Partiet må også avfinne seg med å være bak Frp i popularitet.

Det har ikke skjedd på målingene fra Opinion siden mai 2008. Det er 15 år siden. Den gang ble Frp og Ap målt til henholdsvis 23,1 og 23 prosent.

– Dette er en enkeltmåling, og det er flere andre målinger som viser at avstanden mellom Ap og Høyre minker, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Kjersti Stenseng, her fra Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus i Oslo under kommunevalget i september 2023. (Terje Pedersen/NTB)

På denne mai-målingen skiller det 0,5 prosentpoeng mellom de to partiene i Frps favør.

– Det er hyggelig å se at stadig flere ønsker å bytte ut Ap og Jonas Gahr Støre. Han leder den mest upopulære regjeringen jeg kan huske i min levetid, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Partibarometer mai 2024. (FriFagbevegelse)

Frp har ikke hatt en større andel av velgerne på målingene fra Opinion siden desember 2015.

– Frp har vært i vinden i de siste månedene og har økt med 5 prosentpoeng fra inngangen av året til mai, bekrefter rådgiver Maria Rosness i Opinion.

Ikke bare innvandring

Oppslutningen er også høyere nå enn da Sylvi Listhaug overtok som partileder i 2021. Det årlige snittet av partiets målinger har steget gradvis – fra 10,1 og 12,8 i 2021 og 2022 til 13,4 prosent i 2023.

Så langt i år er snittet på 14,9 prosent det høyeste Frp har hatt siden 2013.

– Dette viser at vårt foretrukne alternativ med en Frp- og Høyre-regjering er mulig, men det viktigste for oss er at man ikke bare bytter regjering, men også politikk, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug, her fra Frps landsmøte i april i år. (Terje Pedersen/NTB)

Ifølge Johannes Berg har Frp drevet et langsiktig arbeid med å markere seg som opposisjonsparti i et bredt spekter av saker. Det handler ikke lenger kun om innvandring, som har vært partiets kjernesak, men om temaer som har med personlig økonomi å gjøre, mener valgforskeren.

Frp ivrer for eksempel for å gi folk mer frihet ved å senke både skatter og avgifter.

– Partiet har også markert seg i debatter om utenriks- og forsvarspolitikk – ved siden av å nyte godt av å mobilisere unge velgere og særlig unge menn. FpU-leder Simen Velle har også vært veldig synlig, og det spiller positivt inn for Frp, mener Bergh.

Rent flertall

Høyre og Frp er ikke avhengig av noen andre partier på borgerlig side for å danne en flertallsregjering. Dersom denne målingen også hadde vært valgresultatet, ville Høyre og Frp ha fått henholdsvis 50 og 25 mandater – akkurat nok til å ha makta alene uten hjelp fra Venstre og KrF.

I og med at de to sistnevnte partiene også er over sperregrensen, har de borgerlige et tydelig overtak på rødgrønn side med til sammen 101 mandater.

– Dette er en utrolig god måling. Kanskje til og med litt for god til å være sann, men det er tydelig at det er flertall for en ny regjering i Norge, og det er det som betyr noe, sier partileder Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg, her fra januar i år. (Terje Pedersen/NTB)

Svingningene er voldsomme for Høyre. Oppslutningen i april var partiets laveste siden november 2021 og mye lavere enn snittet av andre landsoppfattende målinger samme måned.

Oppslutningen på 22,2 prosent var et fall på hele 4,5 prosentpoeng fra måneden før. Bykset i mai er på hele 5,8 prosentpoeng.

– Det er alltid en del sprik på målingene, og særlig framgangen til Høyre må tas med en klype salt, men resultatene for Ap og Frp stemmer overens med trenden, påpeker Bergh.

Mobiliserer sofavelgere

Høyre og Frp klarer å mobilisere noen tidligere sofavelgere. Blant de som ikke stemte i 2021, er det to av ti som ville ha stemt enten Høyre eller Frp dersom det var stortingsvalg i morgen.

– Vi skal stå på helt frem til valgdagen neste år. Norge trenger en regjering som vil prioritere de viktigste sakene for folks liv og hverdag, og som ser framover, mener Erna Solberg.

Både Høyre og Frp kaprer velgere fra Ap og Sp i regjering. Mens Ap hovedsakelig mister velgere til Høyre og Erna Solberg, lekker Sp mest til Sylvi Listhaugs parti.

– Bevegelsene vekk fra Ap og Sp er noe vi har sett i lang tid. At høyrevinden bidrar til å mobilisere hjemmesitterne, er et godt tegn for Frp og Høyre. De klarer å få med seg unge menn som i utgangspunktet stemmer i liten grad, sier Johannes Bergh.

Det viktigste for Ap nå er å trygge folks økonomi, få ned ventetidene i helsevesenet og styrke forsvaret av Norge, ifølge Kjersti Stenseng.

– Vi jobber hardt for å få tillit fra velgerne, og er tydelige på at Ap skal skape trygghet og tro på fremtiden, sier hun.

---

Fakta om målingen

Opinions barometer for mai er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 30. april til 6. mai 2024.

70 prosent har avgitt svar om partireferanse. Dette tilsvarer 699 respondenter.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,2 og 3,4 prosent, avhengig av prosentresultatets størrelse.

---

