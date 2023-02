Den åpenbare Oilers-treneren

Mandag kom den mildt sagt sjokkerende nyheten om at Anders Gjøse har valgt å si opp jobben i Norges Ishockeyforbund. Til TV 2, som var første ute med nyheten, fortalte Gjøse at valget var sammensatt. En del av begrunnelsen er at 38-åringen savner å være tettere på trenerkollegaer og spillere i hverdagen.

Oppsigelsen skjer samtidig som Oilers er på jakt etter ny trener.

Det er fortsatt tidlig i prosessen med ansettelse av ny Oilers-trener, og sportsdirektør Pål Haukali Higson har vært tydelig på at det er et omfattende arbeid som ble iverksatt da det ble klart at de skiller lag med suksesstreneren Todd Bjorkstrand.

Kandidater til trenerjobben kan det være mange av. Én av de helt åpenbare kandidatene til toppjobben er nettopp Anders Gjøse. Mannen som ledet Storhamar til to sølv på like mange sesonger, og nå er trener for det norske U20-landslaget.

Uavhengig av hvem som blir trener må vedkommende både ha hendene på rattet for å sikre utvikling, samtidig som gasspedalen må brukes for å skape prestasjoner. — Kristoffer Knutsen

[ Se Pucksnakk med Anders Gjøse: Slik jobber han med å utvikle framtidens landslagsspillere ]

[ Lokal klubb med drastisk grep: - Utelukkende negativt ]

Han er oppvokst i Sandnes og Stavanger, og har etter endt spillerkarriere gått en lang skole for å ende opp som topptrener. Faktisk var jobben på Hamar den første med hovedansvaret for et lag i Fjordkraft-ligaen.

Bestillingsverket til Oilers består av to hovedkriterier; prestasjon og utvikling.

Gjennom de to sesongene på Hamar viste Gjøse at han evner å skape en sterk prestasjonsgruppe. 4-0-tap i finaleserien mot Oilers i fjor gjenspeiler ikke nødvendigvis forskjellen mellom lagene. Gjøse skal ha en stor del av æren for prestasjonene Storhamar gjorde i løpet av sine to år der.

Før årene på Hamar Vest hadde han noen år som assistenttrener for Sjur Robert Nilsen i Sparta. «Årets sarping 2022» har i ettertid kun gitt gode skussmål til sin tidligere kollega, og omtaler Gjøse som en god trener – og et enda bedre menneske.

Det er kvaliteter som sklir rett inn i Tore Christiansens kongstanke for Oilers. En lokal trener som får jobben, men ikke kvotert inn på grunn av dialekten. Det er litt det samme som blant spillerne. Laget skal ikke utelukkende bestå av lokale spillere, men i jevn konkurranse er det ekstra kjekt med skarre-r. Ishockeyutdannelsen til Gjøse begynte riktignok i Stavanger, men han har tatt den virkelig tunge veien mot å bli topptrener.

[ Dette sier Kristiansen etter spillermøtet ]

[ Nå blir han værende i Stavanger ]

Ettårskontrakter med flere roller for å få endene til å møtes har ofte vært fasiten for treneren. Det har gitt ham verdifull erfaring fra både topphockey og utvikling. Noe som leder over til det siste punktet på den forkortede kravlisten, nemlig utvikling.

Gjøses arbeid med unge spillere framheves av mange tidligere Gjøse-elever. Han har også en unik innsikt i de unge spillerne med norsk pass, ettersom han jobber som U20-landslagssjef. Der sikret han opprykk til A-VM for første gang siden 2013-14-sesongen før jul, og derfor skal Norge til Göteborg for å møte hockeystormaktene mot slutten av året.

Utvikling av spillere krever mer enn fasiliteter. Det må være spillermaterial å jobbe med. I Storhamar etablerte Eskild Bakke Olsen seg som toppspiller i Fjordkraft-ligaen med Gjøse som trener. Keepertalentet Markus Stensrud ble sluppet til på toppnivå, Isak Hansen (som nå har debutert i SHL for Leksand) fikk A-lagskamper og den nåværende landslagsbacken Sander Vold Engebråten etablerte seg. Det er bare for å nevne noen.

Den virkelige testen på om en trener lykkes med utvikling viser igjen i istid og hvem som blir brukt i ulike situasjoner. De siste årene har Thomas Berg-Paulsen og André Bjelland Strandborg tatt stegene for å bli spillere i alle faser, men kan Gjøse følge et par-tre talenter den samme veien i løpet av noen år i DNB Arena?

Allerede finnes det fire Stavanger-gutter i Narvik, i tillegg til spillere rundt om i forskjellige lag i Fjordkraft-ligaen. Vil en ansettelse av Gjøse føre til at noen Stavanger-gutter hentes hjem?

Jobben i Oilers er krevende. Uavhengig av hvem som blir trener må vedkommende både ha hendene på rattet for å sikre utvikling, samtidig som gasspedalen må brukes for å skape prestasjoner.

Til sjuende og sist kommer ikke folk for å se lokale spillere havne på 7. plass. Publikum vil ha gull.

Det kan Gjøse gi.

[ Derfor forlenger Klavestad med Oilers ]

[ Mauldin måtte følge tapene fra siden: - Skal tilbake ]