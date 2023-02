Lokal klubb med drastisk grep: – Utelukkende negativt

For første gang i historien ble det etter helgen innført stopp i inntaket til Stavanger Hockeys skøyte- og hockeyskole. Det meldte klubben på Facebook mandag morgen.

– Det er i utgangspunktet bra at vi har fullt, men det er utelukkende negativt, sier Ruben Smith til RA.

Han mener det er trist at de ikke lenger kan tilby idrettsglede til alle, men kun de som får plass. Etterspørselen etter å spille ishockey er større enn kapasiteten langs Madlaveien, tross fire isflater på rekke og rad. Stavanger Hockey-lederen forteller at de teoretisk kan klare få flere unger på isen, men at det vil skape problemer i fortsettelsen når behovet for antall treningstimer øker.

– Det er vondt å svelge, sier Smith.

Uten ytterligere anlegg klarer vi ikke skape mer aktivitet. — Ruben Smith

[ Se Pucksnakk: Juleønsker fra hockeysjefen Smith ]

[ Kommentar: Tallblindheten henger ikke på greip ]

– Trenger flere haller

Ifølge klubben er det nå 365 spillere i alderen 14 til 18 år som har behov for fire til fem timer med trening på is per uke. Den tidligere Oilers-keeperen peker på at de har et behov om å beholde flest mulig lengst mulig, men at det nå har konsekvenser i inntaket.

– Vi har fått haller for ti år siden, og fylt dem med aktivitet. Nå har vi maksimert den kapasiteten som ligger til grunn for klubbene. Da har man barneaktivitet, ungdom og folkehelse gjennom skøyte- og hockeyskolen for voksne, sier Smith – og legger til:

– Byggetrinn to i Stavanger er ikke på bordet, så vi trenger flere haller og kortreist idrett.

[ Ti år med Stavanger Hockey: Fra sju til 40 landslagsspillere ]

Sandnes neste?

Det han naturligvis sikter til er ishaller i Sandnes og Sola, som tidligere har vært et ønske fra Stavanger Hockey.

Nå er de nærmeste hallene i Nærbø, Haugesund og Kristiansand. Det er også de nærmeste bortekampene for ishockeyspillerne i Stavanger. Løsningen er derfor at de tidlig i tenårene må begynne med helgependling til Østlandet og Trondheim for å spille bortekamper.

I 2022 var Stavanger Hockey nok en gang blant Europas aller største ishockeyklubber.

– Uten ytterligere anlegg klarer vi ikke skape mer aktivitet, slår Smith fast.

I Sandnes ligger det allerede ishall inne i økonomiplanen, mens det i Sola er lenger borte.

[ Kommentar: Derfor trenger Oilers ny back, igjen ]

[ I ferd med å kaste bort gullet ]

PS: Artikkelforfatterens sønn er medlem i Stavanger Hockey.