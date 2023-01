Kan bli ny Oilers-ving

Søndag skrev Hamar Arbeiderblad at Stavanger Oilers er nærmest å sikre seg signaturen til Hamar-gutten Martin Gran. Han spiller for Lillehammer, som for tiden er inne i en stor økonomisk krise og nå slipper spillere for å kutte kostnader.

Flere kilder RA har snakket med bekrefter interessen, men Gran vil etter det RA kjenner til finne en ny klubb tidlig i uken.

– Jeg har ikke skrevet under for en ny klubb ennå. Det kommer til å skje mye i neste uke. Jeg kan ikke kommentere noe mer om det nå, sier Martin Gran til HA.

Avisen skriver at Stjernen også har vist interesse for 26-åringen.

Han står med 28 målpoeng på 27 kamper i Fjordkraft-ligaen denne sesongen, og har null utvisningsminutter. Den høyrefattede vingen skal uansett ikke være aktuell for en retur til Hamar og moderklubben Storhamar.

– Han er ikke aktuell for oss nå, sier Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg til HA.

I Oilers er konkurransen hard blant de høyrefattede vingene. Fra før har de Greg Mauldin, Tommy Kristiansen, Anders Tangen Henriksen, Christoffer Karlsen og Markus Søberg som er vinger med samme fatning. De siste kampene har to av dem spilt på venstrevingen.

RA har vært i kontakt med Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson, men han ønsker ikke å kommentere saken.

