Har funnet sin egen vei: – Opplever mye kult

– Jeg opplever mye kult der borte.

Ordene tilhører Lars Christian Rødne. Han fikk tidlig i karrieren kontrakt med Stavanger Oilers, og debuterte på A-laget som 17-åring. «Sniperen fra Vigå» ble raskt satt som et kallenavn på den talentfulle vingen. Én sesong senere bestemte han seg for å avbryte kontrakten med Oilers for å jakte en nordamerikansk drøm.

To år i den amerikanske juniorligaen NAHL for Bismarck Bobcats førte til stipend hos Niagara University, der han nå spiller sin andre sesong i NCAA.

Julefreden er i ferd med å senke seg, og Rødne fikk muligheten til å dra hjem for å feire jul med familien. Kampprogrammet i collegehockeyen er tett, og etter han drar hjem andre juledag er det kun noen få dager han har på seg til å bli klar for dobbeltkampene mot Miami-universitetet i Ohio 30.- og 31. desember.

Oppholdene hjemme i Stavanger gjør ham forberedt til det som venter over dammen. 22-åringen trener nemlig med Oilers når han er hjemme. Det gjelder både nå i juleferien, men også om sommeren.

Nivået han spiller på er én av to hovedfartsårer inn til NHL. På ett av lagene de møtte i fjor spilte seks av dem i NHL når sesongen var ferdig. For Rødne er det samtidig en nærhet til verdens største liga, all den tiden kameraten Rudolfs Balcers spiller for Tampa Bay Lightning. På tross av at de befinner seg i hver sin ende av USA, med Rødne i nord og Balcers i sør, holder de kontakten gjennom sesongen.

– Jeg gratulerer ham alltid ved scoringer. Nå er han skadet, så jeg håper han kommer seg raskt tilbake, sier Rødne til RA.

Hvis det er én klubb jeg kommer til å spille for i Norge er det Oilers. — Lars Christian Rødne

Rødne utvikler seg

Mye av det Kvernevik-gutten gjør i USA handler om å bli en bedre ishockeyspiller. Selv beskriver 22-åringen en personlig utvikling hvor trenerne dytter spillerne i retning av å bli mer allsidige. Samtidig får han lov å være «sniperen fra Vigå», også i USA.

– De sier hele tiden at de ønsker meg som en avslutter på laget, og det er ekstremt hardt å score. Jeg kommer ikke til like mange sjanser som hjemme, for folk legger så mye stolthet i det defensive arbeidet der borte. Jeg legger om spillet litt, og har jobbet mye med direkteskudd. De vil ha meg til å skyte mer på direkten, og det vil hjelpe meg til å score mer, sier Kvernevik-gutten.

Så langt har det gitt resultater.

– Alle målene mine i år kommer fra direkteskudd, forteller Rødne.

Han har fem mål på 16 kamper denne sesongen, mens han forrige sesong hadde like mange etter 30.

Avstanden fra Niagara i New York til Colorado er ekstrem, men for Lars Christian Rødne og Purple Eagles er det en bortekamp. (Kristoffer Knutsen)

Oilers i framtiden?

– Hva er ambisjonen med ishockey nå?

– Jeg prøver å ta ett år av gangen, og gjøre så mye bra som mulig ut av det året. Jeg vil ikke stresse for mye med det som skjer i framtiden, det får jeg ta etterpå, sier Rødne – som samtidig innrømmer at Oilers er et godt alternativ i framtiden.

– Hvis det er én klubb jeg kommer til å spille for i Norge er det Oilers.

Timeplanen hans er veldig fleksibel, og opplegget han har lagt opp er spesielt. 22-åringen har ordnet seg til slik at tirsdager og torsdager er ledige på ettermiddagen. På den måten får han sett alle Oilers-kampene.

– Jeg prøver å se hver kamp.

– Har du vært i dialog med Oilers de siste årene?

– Nei, de har vært veldig respektfulle med situasjonen min og sier jeg alltid er velkommen til å trene her når jeg er hjemme. Vi har aldri snakket noe om framtiden, det får tiden vise. Jeg tror de er ganske sikre på at det kun er én klubb jeg vil spille for hjemme i Norge. Jeg har et godt forhold til Oilers og alle som er rundt, sier Rødne.

Jetlag til tross, Lars Christian Rødne er med på Oilers' morgentreninger mens han er hjemme i Stavanger for å feire jul. (Kristoffer Knutsen)

Studerer finans

Valget om å spille collegehockey har også ført til at han nærmer seg en fullført, og betalt, utdannelse i USA. Rødne studerer finans, og utelukker på ingen måte en finansjobb i Stavanger etter ishockeykarrieren.

– Det er planen. Jeg kommer nok til å flytte hjem når jeg er ferdig der borte, sier 22-åringen.

Som Stavanger-gutt er han naturligvis vant med reising til bortekampene, som gjennom oppveksten i all hovedsak har vært til Østlandet annenhver helg. I USA er avstandene store, noe som medfører at det veksles mellom buss og fly.

– Vi flyr dit vi må, for eksempel til Colorado. Men har blant annet ett lag en halvtime fra oss, og to lag halvannen time fra oss, sier Rødne.

Collegeeventyret gjør uansett at han sitter igjen med mange gode opplevelser nå, og han er ikke engang halvveis i det fire år lange universitetsoppholdet.

– Jeg har opplevd sykt mye der borte. Mange byer, og nye ishaller. Jeg føler meg litt som en turist innimellom, samtidig som jeg må prestere når det er tid for det. Det er kjekt å være ute og reise på tur med laget. Vi får sett så mye annet også, spesielt når vi besøker skoler og får sett campusene til ulike universiteter.

