Fem sekunder på benken kan ha endret Oilers-spillerens karriere

Stavanger — Fredrikstad-gutten Sander Hurrød har tilhørt Oilers’ juniorakademi og A-lag siden 2019. Først som ving, deretter center før han forrige torsdag ble sendt inn som back da Andreas Klavestad ble skadet mot Stjernen.

I søndagens 2-1-seier mot Lillehammer spilte han back sammen med Dennis Sveum, og det fant han seg godt til rette med.

– Det har gått fint, men er selvsagt litt annerledes. Det er faktisk en fordel å ha vært løper, for det gjør det enklere for meg å lese hva motstanderne prøver på. Jeg vet jo hva en ving eller center tenker, siden jeg egentlig er det selv, sier Sander Hurrød til RA.

Offensivt ble det også full klaff i søndagens kamp. Han hadde andreassist på Sander Husebøs bamsescoring med en pasning til backkollega Sveum.

Det er ikke mye tid til å skolere en back nå, så det handler om spilleforståelse. — Juha Kaunismäki

Skader i Oilers

Skadene på backsiden har hopet seg opp gjennom sesongen. Kristian Østby ble nødt til operere håndleddet nok en gang i november, i tillegg ble Thomas Higson skadet da han spilte med U20-landslaget. Slovaken Jan Brejcak kom inn for å løse backfloken, men også han ble skadet to ganger i løpet av under to måneder. Dermed fikk han ikke forlenget oppholdet i Stavanger utover tomånederskontrakten han signerte i oktober.

Forrige uke fortalte Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA at en ny utenlandsk back var mest nærliggende, men at de ikke hadde noen klar. En eventuell forsterkning, eller spillere tilbake fra skade, kan sende Hurrød framover på isen igjen.

– Har du fått noen beskjed om hvor lenge du skal være back?

– Nei, jeg vet ikke hvor lenge det blir. Det er opp til trenerne, sier den nye backen.

[ Husebøs drøm gikk i oppfyllelse ]

---

FAKTA

Navn: Sander Hurrød

Født: 2. april 2000

Sted: Fredrikstad

Fatning: Venstre

Moderklubb: Stjernen

Tidligere klubber: Stjernen og Frisk Asker.

---

[ Krabben briljerer: - Kunne hatt ti mål ]

Da Klavestad forlot kampen mot Stjernen var egentlig Hurrød klar til å hoppe på isen sammen med Oilers’ fjerderekke. Slik ble det ikke. Han fikk beskjed om å spille back, og sånn ble det.

Overgangen fikk han fem sekunder til å forberede seg på, ifølge seg selv.

Selv om det er samme idrett har Hurrød noen elementer i eget spill hvor han merker overgangen. Der legges innsatsen inn nå.

– Vi jobber med «gap control» (avstandsberegning, ishockeyterminologi), og det tenker man ikke på som løper. Det er noe jeg må trene på nå, sier 22-åringen – og legger til:

– Det er også utvant å gå så mye baklengs på skøyter. Skøytingen er en vanesak, men jeg må bygge fart bakover mye raskere.

Sander Hurrød (t.h.) feiret Sander Husebøs (nummer to fra venstre) første Oilers-scoring. (Kristoffer Knutsen)

[ Se Pucksnakk: Slik jobber Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson ]

Lite tid til omskolering

Assistenttrener Juha Kaunismäki står selv med 487 A-lagskamper som back i Oilers. Han er fornøyd med hvordan Hurrød har respondert på overgangen til å spille back.

– Han har klart seg veldig bra. Vi har prøvd ham som back noen ganger på trening når det har vært tynt med folk, og i kamp fungerte det også bra, sier Kaunismäki.

– Har dere brukt mye tid på å omskolere ham?

– Det er ikke mye tid til å skolere en back nå, så det handler om spilleforståelse. Det er nok enklere å omskolere en som kan spille center, sier Oilers-assistenten.

Fredrikstad-gutten bryr seg uansett lite om hvor lang tid han blir værende som back.

– Jeg har mulighetene når jeg får dem, og det som betyr mest er at jeg får tillit, sier Hurrød.

[ Berg-Paulsen i fyr og flamme med rekord ]

[ Oilers henter tilbake sluttspillhelt ]