Sola én seier fra avansement: – Må opp et hakk

Den første av potensielt tre kvartfinaler ble spilt onsdag kveld, og gultrøyene tok første stikk. Dermed drar de til Bergen søndag for å jakte avansement.

– Bra vi vant, slår Live Rushfeldt Deila fast overfor RA.

Kampen var den første Sola spilte etter serieavslutningen mot Storhamar 29. mars. Over tre uker uten kamp ga et varierende spill i Åsenhallen.

Gultrøyene åpnet med å ta en komfortabel ledelse. Deretter våknet Fana og begynte opphentingen.

– Jeg er ikke fornøyd med det, men synes vi løste det bra, sier Rushfeldt Deila.

Hun sto selv for to av scoringene, og er ei av Sola-jentene som har spilt kamper den siste tiden. Hun har nemlig vært med A-landslaget. Det er likevel ikke slik at de har hvilt seg gjennom den kampfrie perioden i klubben.

– Vi trente bra sammen forrige uke, og synes vi løste fint å være klar til kampen. Søndag må vi opp et hakk, sier Rushfeldt Deila.

Camilla Herrem ble Solas toppscorer i første kvartfinale mot Fana. (Kristoffer Knutsen)

Ving på flyttefot

Camilla Herrem strålte på venstrevingen og ble Solas toppscorer med sju mål. Bak landslagsveteranen er Guro Berland Husebø den neste i køen.

RA kjenner til at Berland Husebø er klar for Follo neste sesong. De leder 1. divisjon med to kamper igjen av sesongen, og rykker etter alt å dømme opp til Rema 1000-ligaen.

Sola-spiller Guro Berland Husebø er etter det RA kjenner til ferdig i klubben etter sluttspillet. (Christoffer Andersen/NTB)

Kampen mot Herrem, som ofte omtales som verdens beste venstre ving, er tøff. Med et klubbskifte vil hun dermed få verdifull spilletid for egen utvikling og bli klar til den dagen Herrem legger opp.

Selv ønsker ikke Berland Husebø å gå inn på informasjonen RA sitter på.

– Nå tenker jeg på sluttspillet, og vil ikke tenke på framtiden, sier Berland Husebø.

Sjanse i Bergen

Søndag er neste kamp, og da sikrer Sola avansement til semifinalen i sluttspillet dersom de slår Fana. Ved tap blir det ny kamp i Åsenhallen.

Trener Steffen Stegavik er tydelig på at han ønsker å få kvartfinalen ferdig.

– Kampene lever sitt eget liv. Vi vil helst opp og avgjøre med en gang, sier han.

Vipers leder sin kvartfinaleserie mot Byåsen etter første kamp tirsdag, mens Storhamar slo Fredrikstad og Larvik tok en borteseier mot Molde.

KAMPFAKTA

Sluttspill, håndball.

Sola – Fana 28–25 (13–10)

Åsenhallen, 493 tilskuere.

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Guro Berland Husebø, Martine Wolff 1, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 7, Maja Magnussen 5, Kristiane Knutsen, Live Rushfeldt Deila 2, Kristina Sirum Novak 6, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Anne Malin Gjengedal Antonsen, Kaja Myhre-Nielsen, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 7

Toppscorer Fana: Aurora Kjellevold Hatle 7 mål.

