Flere forlater Sola etter sluttspillet

Sola har gjort sin beste sesong noensinne med seriebronse, kvartfinale i Europa og NM-sølv. Nå kan de toppe det hele i sluttspillet. Målsettingen er ganske grei.

– Vi håper å nå finalen, sier Steffen Stegavik til RA.

Serietreer Sola har Fana i kvartfinalen over to kamper. Selv om de har spilt mange jevne kamper de siste årene har Sola fått et lite overtak den siste tiden. Dersom det blir avansement venter høyst sannsynlig Storhamar i en semifinale – om retten til å møte suverene Vipers i finalen.

– Vipers kan velge i sin semifinale, men jeg regner med de tar det lavest rangerte laget fra serien, sier Stegavik.

Dersom det hele slår til må Sola selvsagt forbi Storhamar i en semifinale, men de har hatt et godt tak på laget som ble nummer to i år. Det er en mulighet. Vipers over tre kamper i en finale er noen annet.

– Det skal nok mye til å tukte dem i det formatet, men vi har ikke møtt dem med fullt lag i år. Det skal bli spennende å se nå som vi omtrent har det, sier Steffen Stegavik.

Spiller om Mesterliga-plass

Laget som viner sluttspillet får plass i Mesterligaen neste år. Den går nok til Vipers uansett. Så vil laget som ble nummer to i serien høyst sannsynlig få bonusplassen til Norge. Det er Storhamar. Samtidig vil en finale i det minste gi Sola en sjanse til å spille om en plass i det gjeveste selskapet.

Stegavik forteller om en ganske skadefri tropp. Noen unntak er det samtidig. Kristina Novak var ute av trening forrige uke, men tilbake nå. Kona Camilla Herrem er med for fullt nå som hun har fått ytterligere tre uker på seg etter comebacket etter fødsel i siste serierunde i seieren mot Storhamar.

– Frøydis Seierstad Wiik er nok uaktuell med det som kan være en delvis avrevet bicep etter crossfit-trening. Hvor lang tid hun er ute får vi se. Hun skal undersøkes nærmere, sier treneren.

Flere forlater Sola

For noen av spillerne vil sluttspillet også være slutten på reisen med Sola og det gjelder ikke bare keeper Rinka Duijndam som skal til Györ. Angunn Gudmestad går til Aker. På venstre kant blir det også endringer. Maren Eiken Ravndal returnerer til Ålgård, men Guro Berland Husebø nok også skifter klubb. Dermed står Sola kun igjen med Camilla Herrem i posisjonen.

– Det er en villet strategi, sier Stegavik.

Han ønsker at de som nå drar ut skal utvikle seg videre og ikke få blokkert det meste av spilletid av noen som sannsynligvis skal til OL. Da er det mye mer fornuftig å spille fast et annet sted og vurdere en retur på et senere tidspunkt.

Av andre med utgående kontrakt finner vi Hege Holgersen Danielsen og Kaja Horst Haugseng. Begge strekspillerne vil bli tilbudt ny kontrakt. Klubben vil nok likevel ha en slankere stall neste år enn denne sesongen. Til tross for den sportslige suksessen sliter klubben med å kapitalisere mye på det rent økonomisk. Da må det med andre ord prioriteres. Med signeringen av Malin Holta har Sola definitivt signalisert at de nå går for en mindre, men mer spisset stall – selv om det nødvendigvis ikke er hva de ønsker.

