Dette venter Sola i Danmark

For andre gang på én uke skal Sola ut i Europa til det som blir ukens tredje kamp. Etter hjemmeseieren mot Fana i Rema 1000-ligaen er det klart for sesongens første bortekamp i EHF European League, og danske Nykøbing Falster er motstander.

De siste forberedelsene til kampen gjennomførte Sola i Åsenhallen før flyturen til København. Trener Steffen Stegavik ledet Sola-jentene gjennom økten, og er klar på hva det er som venter i Danmark.

– Nykøbing Falster er et lag med ekstremt høyt tempo i spillet. For oss blir det viktig med hjemløp, og det må vi ha kontroll på. De er favoritter, men vi skal ha en mulighet, sier Stegavik til RA.

Forhåpentligvis blir det en jevn kamp, men de er blant favorittene til å vinne turneringen. — Steffen Stegavik

Favorittstempel

– Dere sier relativt ofte at motstanderen er favoritter i Europa, men ender likevel med seier. Blir det en timålsseier?

– Vinner vi med ti mål her skal jeg være med på å gjøre hva som helst i et eventuelt veddemål. Forhåpentligvis blir det en jevn kamp, men de er blant favorittene til å vinne turneringen. Vi skal prøve på litt nye ting, men har hatt kort tid mellom kampene til å forberede det, sier Stegavik.

– Nærmer Sola seg å bli favoritter rundt omkring?

– Mot noen lag er vi det, men i to av bortekampene er vi ikke det. Vi er ikke der ennå at vi kan dra rundt som favoritter uansett hvem vi møter i Europa, sier Sola-treneren.

Sola forberedte seg i Åsenhallen. (Kristoffer Knutsen)

I likhet med Sola blir Nykøbing Falster tvunget ut av egen hall for å spille hjemmekampene i Europa. Arrangørkravene som stilles gjør at flere klubber må trekke til større haller for å spille.

De er på fjerdeplass i Bambusa Kvindeligaen og har kun to poeng opp til de tre lagene foran. På laget spiller Mia Svele. Hun er datteren til TV 2-profilen Bent Svele, som senest onsdag var i Åsenhallen for å kommentere Sola-Fana.

Tur/retur København

Reisen til Sola blir av den enkle sorten. I stedet for lokasjoner mer flere mellomlandinger er det direktefly til København, for deretter å sette seg på buss i rundt en halvtime.

Trener Stegavik mener det gjør forberedelsene enklere.

– Det er akkurat som en vanlig bortekamp egentlig. Eneste som er forskjellig nå er at vi drar dagen før, og kommer hjem etter kampen. I Norge må vi som regel dra på kampdagen og komme hjem dagen etter, men flyrutene til SAS gjør det mulig å komme seg hjem fra København lørdag kveld. Det gjør at vi får søndagen fri, og det kommer godt med i kampprogrammet vi er inne i, sier Stegavik.

Det er en stor tropp han kan velge i, og kun to spillere er ute til kampen. Angunn Gudmestad og Vilde Ueland er ikke tilgjengelige i helgen. Sistnevnte skal testes i 2. divisjon mot slutten av måneden etter langtidsskade.

Lørdagens kamp starter klokken 16.00.

