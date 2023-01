Ble mamma for fem måneder siden - så ble eventyret virkelig for Maren (26)

Den tidligere Ålgård-kapteinen fikk et kvarter mot Podravka – en snau uke etter den noe overraskende overgangen fra Ålgård i 2. divisjon til regionens flaggskip på kvinnesiden Sola.

Da det første målet satt i nettmaskene hadde hun presentert seg på den aller største scenen. Egentlig mot alle odds.

Maren Eiken Ravndal jubler foran godt over 1100 tilskuere i Stavanger Idrettshall. Hennes første mål i European League er et faktum. Fem måneder etter at hun ble mamma og etter at hun spilte i 2. divisjon så sent som for en uke siden. (Espen Iversen)

Smilet som kom ved neste timeout, da de nye lagvenninnene kom bort for å gratulere debutanten, gikk nesten rundt. Det var ikke til å ta feil av.

– Helt utrolig kjekt! Å så godt å få satt den første scoringen. Da jeg somlet bort en sjanse rett før tenkte jeg med meg selv at «der kastet jeg bort muligheten min», sier hun smilende til RA.

Ble mamma for fem måneder siden

Det var ingenting som tydet på at det skulle bli et av Europas beste lag og spill i Eliteserien for bare kort tid siden. Selv om Eiken Ravndal aldri hadde gitt opp drømmen hadde hun blitt 26 år gammel og spilte i 2. divisjon. På toppen av det har hun akkurat blitt mamma for første gang.

– Det er fem måneder siden jeg ble mamma nå. At jeg er med på dette så kort tid etterpå er egentlig ganske utrolig. Samtidig er det dette jeg har trent for og drømt om i alle disse årene, sier hun.

Kantspilleren innrømmer at det hele er et aldri så lite eventyr. Av den uventede sorten. Nå håper hun på mer spilletid framover. Hun har alle planer om å prøve å gripe sjansen som kom rekende på en fjøl da Steffen Stegavik ringte ut av det blå og lurte på om hun ville spille for Sola forrige uke.

– Hvor langt er du unna toppform – fem måneder etter fødsel?

– Jeg henger med på springingen, men på dette nivået må jeg bli sterkere og smartere i forsvar. Det så jeg raskt mot Podravka. Hvor langt unna toppformen min fysisk jeg er nå er ikke så godt å si. For hva var toppform før og hva kan den bli nå? spør hun – og gliser.

– Jeg har nok litt igjen på toppfarten fortsatt.

– Aldri i tvil om henne

Trener Steffen Stegavik er på sin side klar på at han aldri har vært i tvil om at Maren Eiken Ravndal har hatt nivået for å spille på toppnivå.

– Utfordringen hennes hos oss har vært at hun har blitt blokkert av Camilla (Herrem) og Guro (Berland Husebø). Men nå passet det perfekt. Jeg har aldri vært redd for at hun ikke ville prester om vi tok henne med, sier Sola-treneren – som har fått enda en streng å spille på i en allerede bred tropp.

