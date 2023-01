Rushfeldt Deila strålte for Sola: – Klarte å utnytte det

Solas venstre bakspiller Live Rushfeldt Deila fikk virkelig en opptur i Solas kamp mot Fana i Rema 1000-ligaen onsdag. 22-åringen scoret på åtte av ni skudd i løpet av kampen, og ble dermed gultrøyenes toppscorer i 32-25-seieren mot bergenslaget.

Etter kampen var hun naturligvis fornøyd med egen innsats.

– I hvert fall en bra førsteomgang. Der kom de fleste scoringene. Jeg fikk mye rom der, og klarte å utnytte det. Det viktigste var å ta to poeng, og det klarte vi, sier Live Rushfeldt Deila til RA.

Defensivt solid for Sola

I tillegg til åtte mål var hun nest sist i ballen to ganger.

– Var det planlagt med mer mål fra venstresiden?

– Vi hadde ikke snakket om det, og det ble ikke sagt at vi skulle ha flere skudd derfra. Vi var enige om å gå ut og spille som et lag. Gå på mål. Kanskje var Fana bedre forberedt på å ta ut Kristina (Sirum Novak, høyre bakspiller) etter hun var veldig god forrige kamp, sier Rushfeldt Deila.

Lene Kristiansen Tveiten scoret seks mål, hvor fire av dem kom fra sjumetersmerket. Landslagsspiller Kristina Sirum Novak endte med én scoring.

Uansett var det defensivt Sola imponerte mest. Der bidro både Martha Barka, Martine Wolff og keeper Rinka Duijndam til å begrense Fanas sjanser. I første omgang endte det med 19-13-ledelse, men så kom bergenserne mer inn i kampen. Det holdt likevel ikke til å utfordre gultrøyene, som også tok en viktig seier med tanke på tabellsituasjonen.

Bakover var denne trioen solid for Sola. (Kristoffer Knutsen)

Gudinnen Rinka

Etter to poeng i hjemlig liga er Sola på fjerdeplass, og etter Moldes tap mot Romerike Ravens har de gode muligheter til å jobbe seg oppover på tabellen.

Kampene mellom oppgjørene i EHF European League er ikke en selvfølge å vinne. Forrige helg spilte Sola den første gruppekampen, og til helgen skal gultrøyene til Danmark for å spille i Europa igjen.

Rushfeldt Deila forteller at overgangen fra Europa til Rema 1000-ligaen er noe de har snakket om, og at faretegnene fra andre idretter med dupp i hjemlig liga mens man opplever et Europa-eventyr er noe trenerne jobber med.

– Det handler om å nullstille og bli klar. Vi feiret søndag, og var klar igjen mandag. Treningene mandag og tirsdag var gode, og det er mye Steffens (Stegavik, Sola-trener) fortjeneste. Nå sto Rinka (Duijndam, Sola-keeper) som ei gudinne. Det hjalp oss også til å vinne, sier hun.

Live Rushfeldt Deila storspilte for Sola. (Kristoffer Knutsen)

Bakspilleren minner også om viktigheten av å gjøre det godt i Rema 1000-ligaen.

– Det er veldig deilig slik resultatene gikk i runden. Vi visste hvor viktig Fana-kampen var, og at det handler mye om neste år. Det er gøy med Europa nå, men for å komme med neste år må vi gjøre det godt her hjemme, sier Rushfeldt Deila.

Lørdag spiller Sola bortekamp mot danske Nykøbing Falster i EHF European League.

