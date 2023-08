Jakob Ingebrigtsen vant VM-gull

Lura-karen Jakob Ingebrigtsen (22) gjorde som i fjor og slo tilbake etter VM-sølvet på 1500 meter. Han ble igjen verdensmester på 5000 meter i Budapest søndag.

Ingebrigtsen ønsket å revansjere seg på 5000-meteren etter at han for annet år på rad løp inn til VM-sølv på 1500 meter. 22-åringen har slitt med sykdom gjennom mesterskapet i Budapest, men var knallsterk på søndagens avsluttende 5000 meter og vant nok en gang gullet på distansen. I avslutningen var han best i spurten mot spanske Mohamed Katir. Kenyanske Jacob Krop tok bronsen. Med tiden 13.11,30 kunne Ingebrigtsen juble for seier.

Ingebrigtsen står med totalt fire medaljer i VM. To gull på 5000 meter og to sølv på 1500 meter. Sandnes-løperen ønsker seg 1500-metergullet veldig sterkt.

Ingebrigtsen løp forsøket tidligere i uken med feber. I søndagens finale la han seg som normalt litt bak i feltet. Kenyanske Ishmael Rokitto Kipkurui stakk fra feltet tidlig, men 18-åringen ble relativt raskt hentet inn. Mot slutten lå Ingebrigtsen fremme i feltet og skulle kjempe om seieren.

Nylig ble Ingebrigtsens europarekord på 5000 meter slettet av nettopp Katir. Den står på 12.45,01. Ingebrigtsen har 12.48,45 som personlig bestetid på distansen

Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås, som tok en imponerende bronse på 1500-meteren, greide ikke følge opp med pallplass på 5000 meter. Han falt av tetfeltet med noen runder igjen og greide ikke ta seg tilbake i kampen om en topplassering.

Nordås satte sin personlige rekord tidligere i år på 13.05,38.

