Vondt, verre, verst. Her må noen gripe inn

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er en rolig og behersket mann, og ansvarlig for at norske utøvere får livet tilrettelagt for å prestere maksimalt. Jobben deres er å være best når det gjelder. Det har ikke skjedd med Jakob Ingebrigtsen i dette mesterskapet. Om ett år er det OL i Paris og to av verdens beste mellomdistanseløpere snakker ikke sammen. Noe må skje.

Søndag kveld løper de VM-finalen på 5000 meter, men de er større konkurrenter enn lagkamerater. Jakob Ingebrigtsen har vunnet alt han har stilt opp i i år, unntatt VM-finalen på 1500 meter. Forsøksheatet på 5000 meter løp han med feber i kroppen. Du løper ikke under tre minutter på kilometeren når du er syk. Blir han frisk til søndag?

Det får vi håpe, men det er et større spørsmål hvordan Friidrettsforbundet og Olympitaoppen løser denne floka fram mot OL i Paris neste år. Per i dag er Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås begge medaljekandidater på 1500 og 5000 meter. Konflikten i familien Ingebrigtsen er privat, men en deltakelse i sommer-OL er ikke det. Når verden er som den er, må det lages to separate opplegg hvis forsoning ikke er mulig.

Storebror Henrik Ingebrigtsen ga en forelesning om dette torsdag kveld, etter at han selv var slått ut av 5000 meteren. Han hadde nesten dårlig samvittighet for å ha stilt opp, fordi han da måtte forlate managerrollen overfor Jakob som han nå vil inn i igjen. Han ser behovet for å beskytte sin lillebror. For fokuset rundt denne konflikten vil forfølge disse to utøverne hver gang de møtes. " Det er ingen andre enn meg, Jakob og Filip som tydeligvis kan håndtere dette her. Og det er ingen andre som noen gang kommer til å få ansvar for noe som helst”, sa han til norsk presse.

Henrik Ingebrigtsen snakket i versaler og er åpenbart ikke fornøyd med hvordan forbundet har løst situasjonen. Henrik har jo i praksis vært Jakobs trener etter bruddet i familien der far Gjert forsvant ut. Gjert Ingebrigtsen fortsetter etter alt å dømme som trener for Gilje Nordås. Friidretten mente de løste situasjonen ved å hindre at Gjert Ingebrigtsen fikk trenerakkreditering til VM. Før mesterskapet sa Gilje Nordås at han følte seg motarbeidet på grunn av dette.

I OL i Paris er det enda færre akkrediteringer tilgjengelig. Støtteapparatet rundt utøverne blir mindre mens lekene pågår. Da må partene bli enige med den sportslige ledelsen i Friidrettsforbundet hvordan dette skal løses. Blir de ikke enige må Olympiatoppen og Tore Øvrebø ta grep. Det er Olympiatoppen som tar ut den norske OL-troppen. Det inkluderer også medhjelperne som skal være i støtteapparatet. Blir Henrik Ingebrigtsen en av disse?

Fredag kveld sto Jakob og Narve på seierspallen sammen da de tok i mot medaljene for 1500 meteren. De utvekslet høflige håndtrykk. Blant publikum var Gjert Ingebrigtsen på plass. Var det et positivt tegn?

Man kan jo se for seg at Jakob og Narve løper inn til gull og sølv på søndagens 5000 meter og tar æresrunden sammen etterpå. Men akkurat nå er det utopi. Dessverre.

