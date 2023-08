Denne spilleren har Viking lagt inn bud på

Den danske storavisen Berlingske Tidende melder at Viking har lagt inn et bud på midtbanespilleren Malthe Højholt til AaB.

Avisen sitter på opplysninger om at budet skal være på omkring fire millioner danske kroner.

Flere klubber har vært interesserte i 22-åringen, og det er ikke forventet at AaB skal akseptere budet. Højholts kontrakt med Aalborg-klubben strekker seg ut 2024.

Dansken er en sentral midtbanespiller og har samme rolle som den Markus Solbakken innehar i Viking. Det har gjennom overgangsvinduet vært både interesse og bud på ham fra nivå to i Italia (Serie B). Den foreløpig siste interessen for midtbanespilleren var fra Palermo, men det skal ikke ha materialisert seg i et bud ennå.

Fredag overrasket Viking mange med å hente tilbake Samuel Adegbenro på lån fra kinesiske Beijing Guoan. I sommervinduet er også midtstopperen Sondre Langås hentet inn fra Ranheim.

Ut har Niklas Sandberg (Sarpsborg 08) og Birkir Bjarnason (Brescia) forsvunnet.

Viking har så langt ikke besvart RAs henvendelse om Højholt.

Artikkelen oppdateres.