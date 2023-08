Dette må Oilers forbedre før CHL

Nye spillere, ny trener og nytt system. Det er mye som er nytt for Oilers denne sesongen, men én ting står tydelig igjen: Målet om å vinne gull.

Gjennom treningskampene har Oilers gått ubeseiret gjennom oppgjørene mot Graz 99ers, KAC Klagenfurt og Frisk Asker. I seg selv er det sterkt, men ser man på spillet bak resultatene er det fortsatt mye å jobbe med gjennom den lange sesongen som ligger foran.

Anders Gjøses inntreden er tydelig stilmessig, og allerede ser man konturene av et lag som skal løse enda flere situasjoner med pucken. Puckbesittelse er kanskje den største stilendringen fra Todd Bjorkstrands tid som Oilers-trener.

Der de gjennom de fem siste årene kun hadde pucken mest dersom det var en konsekvens av motstanderens valg og evne er det nye systemet tilpasset for å beholde pucken. Det får fram det kreative i spillerne offensivt og gir publikum en høyere underholdningsverdi – eller rett og slett mye å glede seg til.

Likevel er det nettopp der hodebryet bør ligge for Oilers’ trenerteam fram mot torsdagens Champions Hockey League-kamp mot Färjestad. Mange av valgene med pucken er særdeles naive, og mot en sterkere motstander vil de naturligvis bli hardt straffet for dårlige valg.

Stilendringen er ikke nødvendigvis negativ selv om konsekvensene kan være negative. Gjøse har en historikk med å tette til der det er nødvendig, noe han blant annet viste som U20-landslagssjef da de sikret opprykk til A-VM i fjor. Spørsmålet er bare om det er der energien legges i august.

Det fører også med seg positive elementer. Med mer puckbesittelse vil relasjonene settes på en annen måte, og uttellingen for det bør komme i overtall. Nå har riktignok Oilers vært et solid lag i overtall de siste årene, men det er alltid rom for bedring.

Ishockeyen skal være raskere i Oilers denne sesongen. Det har også treningene båret preg av gjennom Gjøses første måned på is med laget. Det som derimot er redusert fra forrige trener er at spillerne er dueller i løpet av en treningsøkt. Det er færre øvelser hvor spillerne er tett på hverandre.

Mengden med kontaktøvelser er økt utover i oppkjøringen, og jeg er sikker på at det ligger en plan bak fra Gjøse for hvordan laget skal være konkurransedyktig og samtidig forebygge skader.

Framover blir Oilers mer kreative og scorer sikkert mer, men den defensive strukturen blir lakmustesten. Det er ikke tilfeldig at Oilers ble mestere etter to 3-0-kamper mot Storhamar i april. Floskelen om at det defensive vinner titler har mat i seg. Stort sett er det laget med best defensiv struktur som vinner titler.

Førstekeeper Henrik Holm får sånn sett en nøkkelrolle. En god keeper må likevel fasiliteres av laget foran seg. Der har oppkjøringen så langt ikke gitt gode nok svar på om Oilers kan sette ned bommen som gjør det umulig å trenge gjennom.

Det er kanskje den viktigste jobben Oilers har fram til Färjestad kommer: Tette igjen bakover.

I fjor fikk Oilers noen utrolig spennende kamper i CHL. Med den raske ishockeyen de skal spille i år blir det kult å se dem i aksjon mot store europeiske topplag som Färjestad og Växjö. Ikke nok med det. De to godbitene kommer faktisk til Stavanger.

Da er det bare å glede seg til ishockeyfester i DNB Arena.

For å ikke ødelegge festen må Oilers tette igjen.

