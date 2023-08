Berger berget Sandnes Ulfs seiersrekke

Fire strake seiere er fasiten for Sandnes Ulf etter hjemmetapet mot Sogndal i begynnelsen av august. Fra å være et lag som kjemper i bunnen av OBOS-ligaen er det blitt langt lysere tider på Øster Hus Arena.

– Er det realistisk å snakke om kvalik nå?

– Hvis vi fortsetter som vi har spilt den siste tiden er det absolutt mulig. Det er ikke mange poeng som skiller, sier Sandnes Ulf-kaptein Espen Hammer Berger til RA – og legger til:

– Vi har fått mer selvtillit og det er harmoni i spillegruppen. Nå kan vi endelig se oppover på tabellen.

Artan Memedov i aksjon for Sandnes Ulf mot Mjøndalen.

Mamadou Diaw i aksjon for Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf-kapteinen: – Deilig

Offensivt ble Gullbrandur Øregaard felt i 16-meteren og kaptein Hammer Berger tok straffesparket. Det endte med scoring for midtstopperen fra Trøndelag.

– Det var deilig å score på straffe igjen. Jeg bommet jo sist jeg prøvde, sier Ulf-kapteinen.

Like før bommet eks-Ulf Mathias Bringaker fra straffemerket. Aslak Falch reddet det som burde vært en ferdigscoret perle.

Gjennom kampen var Falch i søkelyset flere ganger. Ikke bare holdt han Mjøndalen borte fra nettmaskene gjennom kampen, men han hadde også et skadedrama gående med tydelige smerter i den ene foten.

Defensivt solid for Sandnes Ulf

Det var Sandnes Ulfs styrke gjennom de fire siste kampene som avgjorde og sørget for at det ble tre poeng. Jobben som gjøres bakover er nemlig det Ulf-kapteinen peker på som mye av grunnen til at det har snudd etter en svak sesongstart.

– Nå har vi satt det defensive, og strukturen vår. Det gjør at kampene lever helt inn. Vi har også fått marginene mye mer på vår side. Det viste også mot Mjøndalen da Aslak (Falch) hadde en strafferedning. I stedet fikk vi 1-0, sier Hammer Berger.

Faktisk var forrige mål Sandnes Ulf slapp inn hjemme mot Sogndal i 1-2-tapet 6. august.

De lyseblås kaptein mener at de tar mer riktige valg. Hammer Berger forteller at det blant annet hvor og når de mister ballen er avgjørende for at strukturen skal sitte.

Det har den definitivt gjort den siste tiden.

Mot Mjøndalen fikk også nykommeren Filip Delaveris debutert for Sandnes Ulf. Den utlånte Brann-spilleren kom inn for Mamadou Diaw med 13 minutter igjen.

Nå er Sandnes Ulf ett poeng bak kvalikplass.

KAMPFAKTA

OBOS-ligaen, fotball.

Sandnes Ulf – Mjøndalen 1–0 (1–0)

Øster Hus Arena, 1694 tilskuere.

Mål: 1–0 Espen Hammer Berger (str. 34).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Kristoffer Hay, Artan Memedov, Mamadou Diaw, Sandnes Ulf.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Herman Kleppa, Espen Hammer Berger, Kristoffer Hay, Alexander Stølås (Erik Berland fra 90.) – Horenus Taddese (Daniel Braut fra 90.), Gullbrandur Øregaard, Ingvald Halgunset – Artan Memedov (Henrik Jensen fra 76.), Matias Belli Moldskred, Mamadou Diaw (Filip Delaveris fra 77.).

Mjøndalen (4-2-3-1): Thomas Kinn – Syver Skaar Eriksen, Rasmus Holten, Sondre Skogen, Sivert Øverby – Ole Amund Sveen, Mats Pedersen (Joackim Olsen Solberg fra 58.) – Kristoffer Tokstad (Brinder Singh fra 72.), Sondre Granaas (Simon Appiah fra 83.), Martin Rønning Ovenstad (Love Reuterswärd fra 58.) – Mathias Bringaker.

