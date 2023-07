Viking-aktuell spiller klar for ny klubb

Viking har vært interessert i å hente midtstopper og Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss (24). Fredag signerte han en treårskontrakt med Lillestrøm. 24-åringen blir spilleklar for klubben fra 1. januar 2024.

Det bekrefter de gulkledde på sine hjemmesider. Midtstopperens kontrakt med Sandefjord løper ut etter inneværende sesong og han sto dermed fritt til å signere med andre klubber fra 1. juli.

– At Sander valgte oss i konkurranse med flere, er vi veldig godt fornøyde med. Når han signerer med Lillestrøm på dette tidspunktet, hvor vi ikke har en permanent hovedtrener, viser det at han tror på det vi har lagt fram som klubb og på menneskene som er her, sier LSKs sportssjef og midlertidige trener Simon Mesfin.

Moen Foss har spilt 72 kamper for Sandefjord og avslutter sesongen med klubben før han blir LSK-spiller.

– Vi har fulgt Sander over flere sesonger og han har jobbet knallhardt for å komme tilbake fra en skade for ett års tid siden. Vi er trygge på at dette er en spiller som vil utvikle seg videre i vårt miljø, fortsetter Mesfin.

[ Viking-talent (18): - Håper det skal gi meg ny energi ]

Etter halvspilt eliteseriesesong ligger Lillestrøm på 6.-plass. Sandefjord sliter og ligger under nedrykksstreken etter 14 spilte kamper.

Viking hentet midtstopperen Sondre Langås (22) fra Ranheim mandag. Han blir spilleklar for klubben tirsdag neste uke når det norske overgangsvinduet åpner.

[ Derfor vil ikke Pattynama skynde seg ]

[ Brekalo ble hyllet og leverte varene: - Jeg er takknemlig ]