Den nye Viking-stopperen ble rørt

Det ble en emosjonell start på uken for 22-åringen fra Namsos. Først ble overgangen fra Ranheim til Viking ordnet, deretter ble han tatt med ut på banen av sportssjef Erik Nevland før avspark mellom Viking og Aalesund i Eliteserien.

Ute på kunstgresset ble han løftet fram av Felt O. Den mottakelsen var ikke akkurat slik den ferske Viking-spilleren hadde sett for seg.

22-åringen forteller RA at han ble overveldet av velkomsten som ventet ham på den nye hjemmebanen.

– Jeg ble helt målløs. Jeg har aldri opplevd noe sånn i hele mitt liv, sier Langås til RA.

Ville til Viking

Midtstopperen har opparbeidet seg god erfaring fra OBOS-ligaen. Nå er det kamp om spilletid i Eliteserien som gjelder. På spørsmål om Langås føler han er klar for nivået er ikke 22-åringen i tvil.

– Ja, jeg føler jeg er klar til det, sier han.

Sondre Langås fikk en varm velkomst av Felt O da han ble presentert på SR-Bank Arena. (Carina Johansen/NTB)

Det var flere interessenter på banen, men til slutt falt valget på Viking og Stavanger.

– Hvor nære å signere for en annen klubb?

– Nei, det var ikke noe jeg har hørt om. Det at Viking og Ranheim ble enige var en no-brainer for meg, sier Langås.

– Du ville til Viking?

– Ja, slår trønderen fast.

Vikings stopperjakt

I trønderbataljonen til Viking blir han ikke alene. Fra før er Kristoffer Løkberg en del av spillergruppen. Det kan komme godt med når han skal bli kjent med en ny by. Langås har riktignok vært innom regionen, men nå skal han bosette seg i Stavanger og leve livet som Viking-spiller fullt og helt.

Viking har hatt flere midtstoppere i søkelyset lenge, blant dem er Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss. Grunnen er todelt. David Brekalo er blant de heteste salgsobjektene i Eliteserien, mens Gianni Stensness mister resten av sesongen på grunn av skade.

– Vi er veldig fornøyd med å få denne overgangen i boks. Sondre er en spiller vi har fulgt lenge og vi tror han passer godt inn i vår spillestil. Han har fin fysikk, er hurtig og god med ballen, og har hatt noen gode sesonger i Ranheim. Vi forventer at han tar nivået og at han blir en viktig spiller for oss framover, sa sportssjef Erik Nevland da overgangen gikk i orden.

Langås er spilleklar 1. august og har dermed Bodø/Glimt på hjemmebane som første potensielle Viking-kamp.

