Viking-talent (18): – Håper det skal gi meg ny energi

Edvin Austbø viste seg som et friskt pust for Viking i 2022. Han leverte først scoring i cupdebuten, før han scoret i Europa-kvalifiseringen og Eliteserien.

I vinter ble det store gjennombruddet spådd. Austbø la om til å spille høyrekant for å ikke havne i direkte konkurranse med kaptein Zlatko Tripic (og tidligere Kevin Kabran). Viking har vært sterke på venstresiden, men fram til i år manglet en like sterk høyreside offensivt. Det hadde Austbø funnet ut at han skulle gjøre noe med.

Slik har det ikke blitt. I stedet har han startet én seriekamp og blitt byttet inn i fire.

De siste to ukene har ikke Austbø trent fotball. Han pådro seg nemlig en strekkskade i hoften.

– Det skjedde på trening for to uker siden. Jeg skulle strekke foten etter en ball med stiv hofte. Det gikk ikke så bra, sier Austbø til RA.

Sesongen til nå har ikke vært god for min del. — Edvin Austbø

Edvin Austbø ser fram til å spille fotball igjen etter to uker på sidelinjen. (Kristoffer Knutsen)

Hard konkurranse i Viking

Skaden førte til en liten fotballpause for 18-åringen som i år har totalt 18 kamper inkludert cup, junior- og reservelaget. Fortsatt har målene uteblitt i de offisielle kampene på seniornivå.

På A-laget har Sander Svendsen, Niklas Sandberg og Nicholas D’Agostino fått mye av spilletiden på høyrekanten – som før sesongen var en helt åpen plass i Vikings startellever.

– Sesongen til nå har ikke vært god for min del. Jeg har forventet mer av meg selv enn det jeg har vist, sier Austbø.

18-åringen fastholder at han ikke er bitter på konkurransen som er hos de mørkeblå.

– Den er tøff med nye signeringer og sånn, men slik skal det være i en toppklubb, slår han fast.

Totalt har Austbø spilt 18 kamper denne sesongen inkludert junior- og rekruttlaget. (Trond R. Teigen/NTB)

Austbø snart tilbake

Med skaden har Austbø fått litt avstand til fotball og kjent på savnet etter å spille. Det tror han kan hjelpe på når kampen om spilletid skal gjenopptas.

Allerede neste uke kan sykling og styrketrening byttes ut med fotballøkter.

– Jeg håper det skal gi meg ny energi. Jeg savner veldig å trene med ball nå, sier Austbø.

Talentet har denne uken begynt med spurter på banen. Der har en annen Viking-spiller gjort framskritt den siste tiden. Torsdag var venstrebacken Jost Urbancic med på fotballøkten med laget.

PS: Simen Kvia-Egeskog (20) er utlånt til Skeid. Stavanger Aftenblad meldte det først, og RA har fått det bekreftet fra Viking. Dermed blir det en retur til Oslo-klubben for Stavanger-gutten som spilte åtte offisielle kamper der i fjor. Kvia-Egeskog avsluttet nylig et utlån til Skeids divisjonskollega i OBOS-ligaen, Hødd.

---

EDVIN AUSTBØ

Født: 1. mai 2005

Viking-spiller som er på vei tilbake etter skade.

Debuterte for A-laget mot Rosseland i NM 2022.

Fikk tre kamper for det norske G18-landslaget i mars.

---