Brekalo ble hyllet og leverte varene: – Jeg er takknemlig

I lang tid har det pågått spekulasjoner om en overgang for Vikings klart beste spiller – David Brekalo. De mørkeblå har allerede avslått et bud på omtrent 20 millioner kroner fra den tyrkiske klubben Besiktas, og flere klubber skal ha vist interesse for den slovenske landslagsspilleren som siden august 2021 har dominert defensivt for Viking.

Før Vikings kamp mot Aalesund markerte Felt O med banner som hadde skriften «Slovenian king». Det varmet den slovenske 24-åringens hjerte.

– Helt fantastisk. Jeg er takknemlig, og vet egentlig ikke helt hvordan jeg skal få vist det skikkelig til supporterne. Det var et stort øyeblikk for meg og familien. Supporterne i Stavanger har vist meg stor støtte gjennom tiden her, sier Brekalo til RA.

Noe av energien han fikk av supporternes markering ble brukt til å sende Viking i ledelsen 1–0 da han stanget ballen i mål etter et hjørnespark fra Zlatko Tripic. For Brekalo var det noe forløsende med scoringen.

– Endelig. Jeg skulle hatt mange flere mål til nå i år, både for min og lagets del. Jeg har ikke vært like effektiv som jeg ønsker å være, sier han.

Viking kommuniserte tydelig at Brekalo ikke ville besvare noen spørsmål relatert til overganger og spekulasjoner etter mandagens kamp.

Hver kamp må vi gjøre den skitne jobben på banen, hvis ikke er vi et middelmådig lag. — David Brekalo

Viking-spillerne forberedt på å miste Brekalo

Kaptein Zlatko Tripic forteller at medspillerne har vært forberedt i lang tid på at Brekalo kan forsvinne.

– Han har vært linket til store klubber i lang tid, og likevel prestert for laget. David har fått en fortjent kjærlighet fra publikum og Viking har betydd mye for ham. Nå står han i en situasjon hvor han kan ende opp i en klubb som spiller på høyere nivå enn Viking. Da kan det bli et viktig valg som skal tas for hans del, sier Tripic.

– Hvordan har du som leder i garderoben snakket med resten av laget om en potensiell overgang for Brekalo?

– Vi kommer til å savne ham dersom han forsvinner. Nå har vi en stor tropp, og det blir lettere med både de som er her fra før og de vi har hentet inn, sier Tripic – og sikter til signeringen av Ranheim-stopper Sondre Langås.

Zlatko Tripic scoret mål både på straffespark og kontring. (Carina Johansen/NTB)

Medaljekampen fortsetter for Viking

Tripic gjorde også sine bidrag i 3-1-seieren. Som Vikings toppscorer pyntet han på sin pene hjemmemålstatistikk med to scoringer og hadde assist på Brekalos mål. Nå settes alle krefter inn mot de neste kampene. Der er Brann (borte) og Bodø/Glimt (hjemme) motstandere, og de mørkeblå skal forsvare en andreplass i Eliteserien.

– Er topp tre realistisk å tenke ved sesongslutt?

– Ambisjonen er at vi skal være der, og nå er vi halvveis. Det er viktige kamper som gjenstår, og de må vi gjennom, sier Viking-kapteinen.

Brekalo mener han har nøkkelen til hvorfor Viking er tilbake som et topplag etter en svak 2022-sesong.

– Hver kamp må vi gjøre den skitne jobben på banen, hvis ikke er vi et middelmådig lag. Det viste vi i fjor etter 16. mai. Vi har nok kvalitet som spillere. Det handler om å ønske det mer enn motstanderne i hver kamp, sier sloveneren.

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Viking – Aalesund 3–1 (1–1)

SR-Bank Arena, 11089 tilskuere.

Mål: 1–0 David Brekalo (24), 1–1 Erlend Segberg (40), 2–1 Zlatko Tripic (str. 70), 3–1 Tripic (90).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Kristoffer Løkberg, Viking, Isaac Atanga, Moctar Diop, Aalesund.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 82.), David Brekalo, Djibril Diop, Shayne Pattynama – Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 70.), Yann-Erik de Lanlay, Patrick Yazbek (Birkir Bjarnason fra 70.) – Sander Svendsen (Nicholas D’Agostino fra 55.), Lars-Jørgen Salvesen (Niklas Sandberg fra 70.), Zlatko Tripic.

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Alexander Munksgaard, David Fällman, Nikolai Hopland, John Kitolano – Henrik Melland, Erlend Segberg, Markus Karlsbakk – Bjørn Martin Kristensen, Moctar Diop, Isaac Atanga (Kristoffer Ødemarksbakken fra 72.).

