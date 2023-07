Derfor vil ikke Pattynama skynde seg

Onsdag var Viking samlet til trening igjen i solbadet på SR-Bank Arena etter 3-1-seieren mot Aalesund. Kristoffer Løkberg har rukket å bli huket av listen med mørkeblå bosman-spillere, men det forandrer ikke situasjonen for venstrebacken Shayne Pattynama.

Dialogen med Viking er positiv, men han er langt fra ivrig på å skrive under en ny kontrakt med Viking så raskt som mulig.

– Jeg er åpen for å bli her, men kan ikke garantere noe. Det har vært interesse for meg ute. Samtidig er jeg åpen for å bli, sier Pattynama til RA.

Andreplass i Eliteserien og en fin formkurve for de mørkeblå er naturligvis medvirkende faktorer til at solskinnet i Jåttåvågen merkes ekstra godt for den indonesiske landslagsspilleren.

Da han ankom Viking i 2021 var det på én av få soldager. Den snart 25-årige venstrebacken fikk raskt advarsler om regnet i Stavanger og alt som fulgte med. Egentlig ble Viking-karrieren nesten som været – sterkt skiftende.

2021 endte med bronsemedalje i Eliteserien. I 2022 var det en sterk sesongåpning, men så kollapset de mørkeblå etter 16. mai. Høsten ble en katastrofe og Viking endte på ellevteplass. I år har det lysnet til igjen med Viking som et topplag. Pattynama mener også at motstanderne nå viser respekt for de mørkeblå som et topplag.

Konkurransen i toppen er noe av det han trekker fram som fordeler med å være i Viking. Samtidig kan han signere for hvem han vil for neste sesong.

– Hvor langt unna er du å ta en avgjørelse?

– Vet ikke. Jeg og laget er i en fin flyt, så det er opp til agenten min å jobbe med det. Men jeg skal ikke lyve. Selvsagt er kontraktssituasjonen og klubbvalg noe jeg tenker på, sier Pattynama.

De siste årene har vært svært utviklende for Shayne Pattynama. (Kristoffer Knutsen)

Jeg skal bli enda bedre. — Shayne Pattynama

Konkurranse i Viking

Et annet element er konkurranse. I vinter var Pattynama aktuell for HamKam. Viking hadde allerede hentet inn Jost Urbancic, som til nå kun står med en halvtime mot Bodø/Glimt i cupen. Den slovenske Pattynama-konkurrenten har hatt en tøff vår og sommer med skade og påfølgende opptrening. Nå nærmer Urbancic seg klar til å konkurrere om plass, noe han ikke har vært siden seriestart.

Konkurranse er ikke noe Pattynama frykter.

– Det vil det være uansett hvor jeg kommer til å spille. Faktisk er det bra. Det driver meg til å bli en bedre utgave av meg selv. Jeg blir en bedre fotballspiller av å ha sterk konkurranse i klubbhverdagen. Det får meg til å jobbe hardere, og det blir aldri null konkurranse, sier han.

I løpet av de to-og-en-halv sesongene i Viking har Pattynama gått gjennom en utvikling. Før han kom til Stavanger var det allerede ganske forvirrende med stadige posisjonsendringer. Opprinnelig var han venstre midtbanespiller, før han ble back for første gang. Deretter ble han flyttet fram som vingback i ny klubb før han måtte omskoleres igjen i Viking til å spille back.

Den indonesiske landslagsspilleren forteller at det har vært utfordrende, men samtidig bra for ham.

– Jeg har vært nødt å endre mye for å ta det defensive. Jeg brukte mye tid sammen med Pål (Fjelde, tidligere Viking-assistent, journ. anm.) for å studere detaljer på video og lære meg den riktige måten å spille på, sier Pattynama.

Tiden og energien som er lagt ned i det defensive arbeidet har vært med på å gjøre ham langt mer komfortabel med rollen som back.

– Jeg har vokst mye, men er ikke ferdig å utvikle meg ennå. Jeg skal bli enda bedre.

Shayne Pattynama utelukker ikke å bli værende i Viking. (Kristoffer Knutsen)

Nevlands nei

Stegene Pattynama har tatt i Stavanger var naturligvis med i beregningen da sportssjef Erik Nevland valgte å avslå to bud på venstrebacken fra den svenske klubben Hammarby. Selv var 24-åringen klar til å lytte på svenskene.

– Jeg var åpen for det, og det er selvsagt smigrende når en stor klubb ønsker meg. Jeg forventet også at budene skulle bli avslått. Der var Nevland veldig åpen med meg, og jeg forsto ham, sier Viking-spilleren.

Allerede har utviklingen på banen ført til at Pattynama har debutert for landslaget til Indonesia.

– Det var spesielt for meg. Fra ting begynte tok det lang tid før jeg fikk debuten, men det var verdt det, sier han – og legger til at Argentina som motstander i den internasjonale debuten var ekstra spesielt.

Så gjenstår det å se hvor Pattynama sammen med de andre bosman-spillerne Yann-Erik de Lanlay og Birkir Bjarnason ønsker å spille neste sesong.

SHAYNE PATTYNAMA

Født: 11. august 1998

Høyde: 185 centimeter

Sted: Lelystad, Nederland

Landslag: Indonesia

Posisjon: Venstre back

Klubb: Viking

Ble hentet til Viking i 2021.

Debuterte for det indonesiske landslaget i år.

Er på utgående kontrakt med Viking.

