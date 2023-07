Dette sier de om Ulf-Viking-samarbeid

Iversen mener at de to naboklubbene kan dra store veksler på et samarbeid, spesielt når det kommer til spillerutvikling. Hos Viking vil mange spillere kunne utvikle seg ytterligere hos naboen. For Sandnes Ulf vil det på kort sikt handle om å få tilført kvalitet som igjen kan skape en langt større entusiasme rundt klubben, skriver RA-sportslederen i kommentaren.

faksimile RA-sportsleder Espen Iversen etterlyser et tettere samarbeid mellom Sandnes Ulf og Viking. (Faksimile: RA/Faksimile)

Daglig leder Øystein Elvestad i Sandnes Ulf sier de først og fremst bør tenke på klubbens økonomiske situasjon, og hvordan de skal komme seg ut av rød sone.

– Mine tanker er å begynne med oss selv. Først og fremst må vi få kontroll over den økonomiske situasjonen, samtidig må vi finne en bærekraftig vei å drive klubben framover, sier Elvestad til RA.

– Fotballen handler om å utvikle egne spillere og kjøpe riktige type spillere som vil passe i Sandnes Ulf. I tillegg til i noen tilfeller låne spillere. Det er selvfølgelig Viking-spillere som er aktuelle for et lån på lik linje med andre klubber. Vi har en jevnlig og god dialog med Viking.

All honnør til Viking

Elvestad mener Viking bør få all honnør for arbeidet de gjør med utviklingen av egne spillere. Samtidig vil han skryte uhemmet av arbeidet de selv gjør med langt mindre ressurser.

– Artan Memedov, Endre Osenbroch, Christer Salvelsen og Jonas Aune er eksempler på spillere som allerede nå preger OBOS-ligaen. I tillegg vil jeg også skryte av arbeidet som legges ned i bydelsklubbene rundt om i Sandnes, sier Ulfs daglige leder.

Henrik Jensen (Ganddal), Daniel Braut (Ganddal), Erik Berland (Bogafjell) og Erik Kringstad (Sola) er lokale spillere som nå er en del av A-laget til Sandnes Ulf.

Tidligere Viking-spiller Tommy Høiland åpnet scoringsballet for Sandnes Ulf mot Viking i en treningskamp i 2022. (Kristoffer Knutsen)

Han forteller videre at han setter pris på engasjement, men at Ulf ikke har tenkt i de baner i det hele tatt. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere utover det.

Styreleder Njål Østerhus i Sandnes Ulf er av samme oppfatning Elvestad.

– Jeg har ingen kommentarer utover det daglig leder Øystein Elvestad har gitt. Vi er samstemte og av samme oppfatning, sier Østerhus.

Krydre med litt erfaring

Styreleder Rune Bertelsen Viking FK sier også at Sandnes Ulf må finne sin sti med den har den økonomiske situasjonen de har.

– At de satser på lokale unge talenter er en helt riktig politikk. Samtidig som det kan være lurt å krydre det med litt erfaring for å få en balanse i laget, sier Bertelsen.

Bertelsen beskriver at forholdet mellom klubbene er på et profesjonelt plan. Dialogen er god.

Tidligere Viking-spiller og nåværende Ulf-spiller Anders Hiim i aksjon på Østerhus Arena. (Kristoffer Knutsen)

– Så er det klart at når Viking låner ut spillere til andre lag i OBOS-ligaen, og Sandnes Ulf låner fra andre eliteserielag, kan det være et eksempel på at man kanskje burde sett annerledes på det – uten at jeg kjenner alle kontaktene mellom klubbene, sier Bertelsen.

Videre forteller han at Sandnes Ulf har vært, og er et alternativ for Viking-spillere. Det er flere spillere som kommer med en bakgrunn fra Viking som er på dagens Ulf-lag.

– Anders Hiim er vel det heteste salgsobjektet til Sandnes Ulf, sier styrelederen.

Den tidligere Viking-spilleren kom til Sandnes Ulf etter et kort opphold i militæret.

– Når du har ambisjoner om å rykke opp til Eliteserien så skjønner jeg at man ikke kan basere det på å låne unge spillere fra Viking. Men jeg tror det kan være en løsning som for så vidt er interessant for Viking, sier han.

Styrelederen etterlyser samtidig et 2. divisjonslag i Stavanger-regionen.

– Vi burde hatt et par Stavanger-lag i 2. divisjon når 2. divisjon holder et såpass høyt nivå. Det er en veldig flott arena for unge spillere som enda ikke går rett inn i OBOS-ligaen og Eliteserien, sier han.

– Vi trenger i ikke å se lenger enn til Haugesund og Egersund som begge har hvert sitt lag i 2. divisjon.

Ikke fremmed for formalisert avtale

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier klubbene først og fremst må finne og bevare sin egenart. Han ønsker ikke å ta en posisjon til om de burde ha noen formalisert avtale.

– Viking har alltid behov for å låne ut spillere til lag i lavere divisjoner, som akkurat nå kan være Sandnes Ulf, Bryne eller et annet lag, sier Bjørnø.

Alle tiltak som kan forbedre rogalandsfotballen er interessante for Viking. Så vi er ikke fremmed for en avtale som er mer formalisert. — Eirik Bjørnø, daglig leder i Viking

Lars Erik Sødal var på utlån i Sandnes Ulf i fjor, men spiller for Bryne i år. Bjørnø forteller at det var de ulike behovene til klubbene og spillerens utvikling som spilte inn.

– Det er et litt mer komplekst bilde enn hvordan det ofte blir framstilt, konstaterer han.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking er ikke fremmed for en formalisert avtale mellom Viking og Sandnes Ulf. (Jan Kåre Ness/NTB)

Han poengterer også at det kanskje ikke er slik at disse klubbene har de samme behovene for spillere inn fra Viking eller andre eliteserieklubber. Dette er et dynamisk bilde som lever fra år til år.

– Enhver utlånscase er unik, spillere har ulike behov. Noen har godt av å flytte hjemmefra for å lære seg å ta klesvasken og bli litt mer voksne. Andre trenger å bli fulgt tettere opp av oss i Viking, for eksempel av vårt medisinske team.

Han er også enig med Iversen når han etterlyser et lag i 2. divisjon.

– For Stavanger-fotballen er det viktig å ha et lag i 2. divisjon. De største talentene våre er avhengig av å ha et godt tilbud å utvikle seg i toppfotballen. Da er 2. divisjon et viktig steg på veien. Men det må være bærekraftig over tid. EIK har vært stabilt gode i den divisjonen over tid, og det viser at det er mulig å lykkes med å ha et lag i 2. divisjon, sier Bjørnø – og fortsetter:

– Alle tiltak som kan forbedre rogalandsfotballen er interessante for Viking. Så vi er ikke fremmed for en avtale som er mer formalisert, selv om jeg sliter med å se hvordan kan være praktisk mulig på stående fot. Vi tror først og fremst på god dialog mellom klubbene, sier han.

Bjørnø legger vekt på at klubbene må prøve å samarbeide på de områdene det er praktisk mulig, og ikke ødelegge for hverandre unødvendig

