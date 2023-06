Utenlandsk interesse for Ulf-back

Sandnes — Den tidligere Viking-junioren forlenget nylig kontrakten med Sandnes Ulf og er åpenbart klubbens mest salgbare spiller. Han var kaptein mot KFUM sist og er også inne på det nye norske U21-landslaget.

Det er allerede godt kjent at Brann luktet på Hiim tidligere i år. Nå har de også mye penger og åpning i posisjonen etter salg. Samtidig har det ikke skjedd noe foreløpig.

– Brann var første klubben som begynte å spørre litt rundt Hiim i starten av året, men det har aldri vært noe konkret. Samtidig er det interesse. Både fra andre norske toppklubber og utenlandske klubber rundt ham, sier daglig leder Øystein Elvestad til RA.

Vikings sportssjef Erik Nevland har tidligere uttalt til RA at de selvsagt kjenner godt til Hiim etter årene i mørkeblått. I Viking har de også en Shayne Pattynama på utgående avtale og en full utlendingskvote som gir noen utfordringer.

Vil presse pris

Det skal også være en klubb til på øvre halvdel av tabellen i Eliteserien som har forhørt seg om Hiim, samt en toppklubb i OBOS-ligaen.

– Så har vi også utenlandsk interesse. Fra Skandinavia. Det er også signaler på at det kan komme noe konkret fra Holland, sier klubbens daglige leder.

– Hva er sjansen for at Hiim spiller ut sesongen i Ulf?

– Jeg blir overrasket om det ikke kommer noe her. Så må vi bli enige om pris. Han verdsettes høyt og vi slipper ham ikke på billigsalg.

Øystein Elvestad i Sandnes Ulf. (Kristoffer Knutsen)

– Alle interessenter vet at dere er i rød sone hos NFF og at dere behøver penger. Vil ikke det spille inn?

– Jeg regner med at de vil prøve seg med å presse pris med det som bakteppe, men det er besluttet på styrenivå hos oss at han ikke må selges om det ikke er rett.

– Er et større salg av Hiim en nøkkel om klubben selv skal kunne gjøre noe i markedet i august?

– Vi har budsjettert med et salg og det er noe vi bygger opp til nå. Så vil pris spille inn. Først og fremst må vi likevel komme oss litt ovenpå totalt, sier Elvestad.

Han peker på at Ulf må være tydelige på å skape spillere som kan selges de kommende årene.

– Det er også derfor vi nylig forlenget med Endre Osenbroch og økte verdien hans. Han er fort den neste som kan bli et salgsobjekt.

[ Sandnes Ulf synker ned i bunnstriden ]

Godt i gang med trenerjakten

Klubben er også godt i gang med prosessen med å lete etter en erstatter for Bjarne Berntsen – som skal pensjonere seg som trener etter sesongen.

Kjell-Petter Schou Andreassen er styrets representant i sportslig utvalg og sier følgende om prosessen:

– Kriteriene for trenerjobben er lagt og vi sonderer nå på navn. Så skal vi foreta en screening og vurdering før vi går i konkret dialog med noen. Det er også viktig å huske at det er stor bevegelse i dette markedet. Bare i løpet av kort tid er det tre-fire trenere som har endret status. Endringer kommer fort og vi har ikke dårlig tid. Vi skal ikke låse oss for tidlig. Her er det heller ikke snakk om at vi skal håndtere noe exit fra en trener nå, sier Schou Andreassen.

– Hvor vanskelig er det å finne trener når man ikke vet hvilken divisjon Sandnes Ulf spiller i neste sesong?

– Ingen lag vet det nå. Sånn er det. Du har et fåtall trenerjobber i Norge som betaler relativt høye summer. Mange vil ha de jobbene. For å få dem må du være villige til å ta dem både på nivå to og tre – til lønn som matcher. Slik vil det alltid være. Jeg tror Sandnes Ulf er en attraktiv klubb å trene uansett med gode folk og fasiliteter. Vi har mye å tilby den rette kandidaten, sier Schou Andreassen.

[ KOMMENTAR: Gambling vi er nødt til å respektere ]