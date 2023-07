Nå er Viking seriens råtasser

32 poeng for gule og røde kort gir Viking førsteplassen på «råtasstabellen» i Eliteserien – til tross for én kamp mindre spilt enn mange av de andre.

Fire gule i raseriet etter straffen som ble gitt mot Djibril Diop mot Vålerenga lørdag spiller selvsagt inn, men tendensen har levd over noen sesonger.

– Jeg føler ikke vi er råtasser, men vi får for mange gule kort. Så er det flere grunner til det. Ikke mye av dette stammer fra stygt spill. Vi havner i situasjoner ved å spille en åpen og intensiv fotball. Da kan det fort bli noen kort, sier Nevland.

Spillestil til besvær

At spillere noen ganger må bruke ulovlige midler for å stanse overganger, er en konsekvens av spillestilen klubben er villig til å leve med – selv om Nevland helst ser at kort unngås. Men Viking vil neppe bli best i klassen uansett.

– Det handler mest om å få bort de helt unødvendige kortene. Så er det veldig varierende fra dommer til dommer på hva som gir gult. Jeg mener linjen har variert for mye fra uke til uke, sier Nevland.

Sportssjef Erik Nevland i Viking (Espen Iversen)

Alle kortene på lørdag, i etterkant av det høyst kontroversielle straffesparket som Mohammad Usman Aslam ga mot Djibril Diop, skjønner Nevland. Han forstår også sinnet til kaptein Zlatko Tripic – som i etterkant fyrte løs for åpne kameraer.

– Jeg skjønner godt Zlatko. Her var det en spesiell situasjon som ga oss tre-fire gule kort. Frustrasjonen tok naturlig nok overhånd med 1-0-ledelse og et straffespark som det. Det vi holder på med betyr mye og da er det forståelig at det blir reaksjoner. I utgangspunktet skal også en kaptein kunne snakke med en dommer uten at det gir gule kort. Vi får bare passe på å holde hodene så kalde som vi klarer framover.

– Er det noen ankemuligheter på alle kortene som kom i denne situasjonen?

– Nei. Kun på røde, men det er knapt noen vits i å gjøre det heller. Det er ytterst sjeldent at noe gjøres om på.

Kritisk til VAR

Nevland vet ikke hvorfor ikke VAR ble benyttet eller grep inn i Diop-situasjonen. På spørsmål fra RA om han mener nyvinningen har fungert tilstrekkelig godt så langt er han dønn ærlig:

– Jeg synes ikke det personlig. En ting som i utgangspunktet er bra er at kun grove feil skal tas. Dessverre har det vært altfor mange eksempler på at det ikke gripes inn ved grove feil også.

Sportssjefen og trenerne må nå forholde seg til fire spillere som er ett gult kort unna karantene – selv om det reelt sett er tre med Gianni Stensness langtidsskadd.

Nevland erkjenner at det er smart å ha det litt i bakhodet framover.

---

FAKTA

Kort Viking:

1 rødt: Sondre Bjørshol, Shayne Pattynama.

3 gule: Djibril Diop, Gianni Stensness, Patrick Yazbek, Zlatko Tripic.

2 gule: Nicholas D’Agostino, David Brekalo.





Eliteseriens råeste lag:

1. Viking 32 poeng

2. RBK 30 poeng

3. Odd 29 poeng

4. Molde 29 poeng

5. FKH 29 poeng

6. AaFK 26 poeng

7. VIF 20 poeng

8. Stabæk 20 poeng

9. Bodø/Glimt 18 poeng

10. Sarpsborg 08 18 poeng

11. Strømsgodset 18 poeng

12. Brann 17 poeng

13. Sandefjord 17 poeng

14. HamKam 15 poeng

15. Tromsø 15 poeng

16. LSK 13 poeng

Kilde: Altomfotball.no

---